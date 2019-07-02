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РИА Новости

Сенатор от Красноярского края высказался в защиту губернатора Усса

Вчера, 14:59
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© РИА Новости / Сергей Черных / Перейти в фотобанкГубернатор Красноярского края Александр Усс на пленарной сессии "Комфортный город. Конкуренция за человека" в рамках Красноярского экономического форума 2019 в Международном выставочно-деловом центре "Сибирь"
Губернатор Красноярского края Александр Усс на пленарной сессии Комфортный город. Конкуренция за человека в рамках Красноярского экономического форума 2019 в Международном выставочно-деловом центре Сибирь
© РИА Новости / Сергей Черных
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Сенатор от Красноярского края Валерий Семенов высказался в защиту губернатора региона Александра Усса, который во время визита в подтопленный город Канск жестко отреагировал на вопрос местной жительницы о состоянии дороги, решив, что она "качает права".
Ранее в социальной сети "ВКонтакте" появилась видеозапись, на которой видно, как Усс во время визита в Канск резко реагирует на вопрос местной жительницы о том, видел ли он дорогу и что будет, если ее размоет, пришлют ли за жителями вертолеты. Глава региона жестко ответил женщине, решив, что она "качает права". Начальник управления пресс-службы главы региона Елена Уляшева позже заявила, что "распространяемое видео не отражает реального разговора, оно вырвано из контекста", а оперативность губернатора в решении проблем и встреча на месте с пострадавшими важнее, чем вызванный эмоциями тон высказываний.
"Губернатор очень оперативно появился в зоне бедствия, с ним были представители прокуратуры, УВД, ГО и ЧС, муниципалитетов. Он встретился с людьми, проговорил все моменты, особенно с теми, кто оказался в зоне подтопления и были эвакуированы", - сказал РИА Новости по телефону сенатор от заксобрания субъекта РФ.
По словам Семенова, благодаря этой поездке Усса были приняты оперативные меры по тому, чтобы людям обеспечить достойные условия.
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Скабеева прокомментировала инцидент с красноярским губернатором в Канске
"Были созданы четыре пункта по приему тех, кто эвакуируется. Были также организованы четыре общественные приемные для того, чтобы люди могли обратиться туда и подтвердить свой ущерб или сообщить о каких-то проблемах", - добавил он.
Кроме того, сказал Семенов, были приняты меры, чтобы как можно быстрее сбросить воду, которая поднялась на один метр выше критической отметки. "Сейчас проводятся земляные работы, прорываются специальные каналы, укладываются дренажные трубы для того, чтобы вода как можно быстрее ушла. И сейчас вода уже идет на убыль", - пояснил законодатель.
Семенов сообщил, что люди уже начинают возвращаться в свои дома. При этом губернатор держит на контроле ситуацию с пострадавшими семьями, которых насчитывается около 300. Парламентарий не стал комментировать появившуюся в СМИ информацию о встрече главы края с жителями, отметив лишь, что реальные, практические меры, принятые главой региона, смогли помочь людям.
Александр Усс
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