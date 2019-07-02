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РИА Новости
Арест Кирилла Вышинского

Симоньян на украинском призвала Зеленского освободить Вышинского

Вчера, 14:05
15822
Главный редактор агентства "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян
Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян попросила украинского президента Владимира Зеленского содействовать освобождению руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

"Завтра могут отпустить Кирилла Вышинского. Журналиста, который отсидел 413 дней за то, что он журналист. Господин Зеленский, я обращаюсь к вам. Сделайте это", — написала она на украинском языке в своем Telegram-канале.

Адвокат журналиста Андрей Доманский 18 июня сообщил, что на следующем заседании 3 июля суд, возможно, рассмотрит изменение меры пресечения. Защита рассчитывает на смягчение, в том числе на домашний арест.

Дело Кирилла Вышинского

Вышинского задержали в Киеве 15 мая 2018 года. Его обвиняют в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. Журналисту грозит до 15 лет лишения свободы.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский и его адвокат Андрей Доманский на заседании Подольского районного суда Киева
28 июня, 15:02
Медведчук назвал освобождение Вышинского постоянным предметом переговоров
Во время одного из судебных заседаний он обратился за помощью к Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства.
Российский президент назвал ситуацию беспрецедентной, отметив, что журналиста арестовали за его профессиональную деятельность.
Обеспокоенность выражал генсек ОБСЕ Томас Гремингер, который напомнил, что все страны — члены организации должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.
В апреле 2019 года более 250 журналистов из России и со всего мира подписали обращение к новому президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом освободить Вышинского.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева. 18 июня 2019
18 июня, 20:56
Суд не смог объяснить Вышинскому часть обвинительного акта
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Арест Кирилла ВышинскогоСитуация на УкраинеКирилл ВышинскийRTМаргарита Симоньян
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Респект Маргарите!
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Татьяна Татиус
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