Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-18T20:44Z
https://ria.ru/20190618/1555682336.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155567/90/1555679021_0:403:2769:1961_1036x0_80_0_0_af8b3156877a32559015cf7cb4bc7696.jpg
РИА Новости
Арест Кирилла Вышинского

Адвокат назвал дату следующего суда по делу Вышинского

Вчера, 20:44
331
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкРуководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева. 18 июня 2019
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева. 18 июня 2019
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Следующее заседание суда по делу руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского пройдет 3 июля, возможно рассмотрение изменения меры пресечения, защита рассчитывает на ее смягчение, в том числе на домашний арест, заявил адвокат журналиста Андрей Доманский.
"На следующем заседании также будет рассматриваться вопрос, связанный с мерой пресечения по Кириллу. Не исключаю, что сторона обвинения будет просить продлить срок содержания под стражей, в свою очередь сторона защиты будет ходатайствовать об изменении меры пресечения. Не исключено, что будем просить о более мягкой мере пресечения", - заявил Доманский РИА Новости.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева. 18 июня 2019
Вчера, 20:56
Суд не смог объяснить Вышинскому часть обвинительного акта
На уточняющий вопрос, о какой мере идет речь, Доманский ответил, что это может быть и домашний арест. "Все будет зависеть от того, как суд будет расценивать те риски, на которые будет ссылаться сторона обвинения", - сказал он.
Адвокат отметил, что рассчитывает, что "в связи с сегодняшними изменениями политики в стране есть первоочередная задача уходить от политических заказных дел, к которому относится и дело Вышинского". "Я очень надеюсь на скорейшее рассмотрение данного вопроса об изменении меры пресечения", - добавил он.
По его словам, следующее заседание назначено на 3 июля на 17.00 местного времени (совпадает с мск).
Участник митинга За закон и справедливость на проспекте Сахарова в Москве с плакатом в поддержку руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. 16 июня 2019
16 июня, 14:59
На митинге в Москве журналистов призвали поддержать Вышинского
Кирилл Вышинский был задержан сотрудниками Службы безопасности Украины в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.
Херсонский городской суд 17 мая 2018 года арестовал Вышинского, с того времени суд регулярно продлевает меру пресечения журналисту. А апелляционный суд подтверждает решения об арестах. Сейчас арест журналиста продлен до 22 июля 2019 года. Ранее защита просила суд изменить меру пресечения Вышинскому на домашний арест с ношением электронного браслета. Однако суд отказал в этом.
Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева. Архивное фото
14 июня, 01:21
В МИД надеются, что Кирилл Вышинский скоро выйдет на свободу
Ранее Вышинский заявил, что у него есть два паспорта – украинский и российский. На заседании суда в Херсоне 1 июня 2018 года, на котором рассматривалась апелляция на его арест, журналист заявил об отказе от украинского гражданства и попросил у президента РФ Владимира Путина "правовой защиты и принятия мер по освобождению". Государственная миграционная служба Украины сообщила, что Вышинский не может отказаться от гражданства, потому что имеет статус подозреваемого в уголовном деле.
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выражал серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. После очередного продления срока содержания Вышинского под стражей Дезир выразил разочарование в связи с позицией Украины и призвал освободить журналиста. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский в Подольском районном суде Киева. 15 апреля 2019
29 мая, 09:34
Незаконное задержание
300201
Обсудить 0
Арест Кирилла ВышинскогоСитуация на УкраинеКирилл ВышинскийВ мире
Рекомендуем
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева. 18 июня 2019
Суд не смог объяснить Вышинскому часть обвинительного акта
РИА
Новости
Президент Украины Владимир Зеленский на заседании Конституционного суда в Киеве
Зеленский обсудил с президентом Германии работу "нормандского формата"
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева. 18 июня 2019
В Киеве началось заседание суда по делу Вышинского
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
Косачев прокомментировал слова Меркель о возвращении России в ПАСЕ
Лента
новостей
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генсек ООН потребовал от России и Турции стабилизировать ситуацию в Идлибе
Председатель комитета Госдумы РФ по международным делам, председатель правления Российского фонда мира Леонид Слуцкий на Х Международном научном форуме неправительственных партнеров ЮНЕСКО в Москве. 26 июня 2018
Слуцкий: Россия готова к попыткам США разместить вооружения на Украине
Последствия обстрела в Донбассе
В партии Зеленского рассказали, как хотят вернуть Донбасс
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева. 18 июня 2019
Вышинский заявил, что его дело позорит Украину
Министр армии США Марк Эспер
Трамп сменил главу Пентагона
Стенд компании Газпром
В "Газпроме" прокомментировали счетчик пеней на сайте "Нафтогаза"
В Свердловской области жители на свои деньги отремонтировали мост
Рабочий проводит контроль на приемной станции нефтепровода Дружба
Польша может обратиться в суд за компенсацией за "грязную" нефть в "Дружбе"
Лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко
Тимошенко пообещала Зеленскому всестороннюю поддержку в Раде
В Луганске открыли центр содействия оформлению гражданства России
Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель
Врачи рассказали об опасности недомогания Меркель
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:04Власти сообщили о нормализации ситуации в Чемодановке после конфликта
11:57МЧС предупредило москвичей о жаре до 31 градуса в среду
11:54Польша может обратиться в суд за компенсацией за "грязную" нефть в "Дружбе"
11:49Мединский назвал критерии успеха для кинематографистов
11:47Акцию с табличками устроили политтехнологи, заявила вице-мэр Екатеринбурга
11:47Полную картину конфликта в Чемодановке восстановили, заявил Белозерцев
11:46Польша оценила объем загрязненной нефти из России в один миллион тонн
11:46Экономика ЕС оправилась от российских контрсанкций, утверждает Могерини
11:45В Крыму задержали разыскиваемого Интерполом украинца
11:43В США на Помпео подали в суд за сокрытие записей со встречи Путина и Трампа
11:41СМИ: у здания Львовской областной администрации проходит акция протеста
11:37Россия готовит к отправке в США три ракетных двигателя РД-180
11:33Эксперт не видит политических проблем для поставки Ирану комплексов С-400
11:33Математики выяснили, сколько иммунных клеток нужно для защиты от ВИЧ
11:26Премию "Инновация-2019" вручат на Стрелке в Нижнем Новгороде
11:25По окраинам Норильска несколько дней гуляет белая медведица
11:25Комитет ГД поддержал проект о сокращенном рабочем дне для женщин в селах
11:14Эксперт оценил новый порядок присвоения звания старшего лейтенанта
11:13Россия продлевает действие турвиз для граждан Эстонии с месяца до полугода
11:12Мэрия Биробиджана объяснила, за что будут платить при входе в школу
Лента новостейМолния