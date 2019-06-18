Адвокат назвал дату следующего суда по делу Вышинского

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Следующее заседание суда по делу руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского пройдет 3 июля, возможно рассмотрение изменения меры пресечения, защита рассчитывает на ее смягчение, в том числе на домашний арест, заявил адвокат журналиста Андрей Доманский.

"На следующем заседании также будет рассматриваться вопрос, связанный с мерой пресечения по Кириллу. Не исключаю, что сторона обвинения будет просить продлить срок содержания под стражей, в свою очередь сторона защиты будет ходатайствовать об изменении меры пресечения. Не исключено, что будем просить о более мягкой мере пресечения", - заявил Доманский РИА Новости.

На уточняющий вопрос, о какой мере идет речь, Доманский ответил, что это может быть и домашний арест. "Все будет зависеть от того, как суд будет расценивать те риски, на которые будет ссылаться сторона обвинения", - сказал он.

Адвокат отметил, что рассчитывает, что "в связи с сегодняшними изменениями политики в стране есть первоочередная задача уходить от политических заказных дел, к которому относится и дело Вышинского". "Я очень надеюсь на скорейшее рассмотрение данного вопроса об изменении меры пресечения", - добавил он.

По его словам, следующее заседание назначено на 3 июля на 17.00 местного времени (совпадает с мск).

Кирилл Вышинский был задержан сотрудниками Службы безопасности Украины в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Херсонский городской суд 17 мая 2018 года арестовал Вышинского, с того времени суд регулярно продлевает меру пресечения журналисту. А апелляционный суд подтверждает решения об арестах. Сейчас арест журналиста продлен до 22 июля 2019 года. Ранее защита просила суд изменить меру пресечения Вышинскому на домашний арест с ношением электронного браслета. Однако суд отказал в этом.

Ранее Вышинский заявил, что у него есть два паспорта – украинский и российский. На заседании суда в Херсоне 1 июня 2018 года, на котором рассматривалась апелляция на его арест, журналист заявил об отказе от украинского гражданства и попросил у президента РФ Владимира Путина "правовой защиты и принятия мер по освобождению". Государственная миграционная служба Украины сообщила, что Вышинский не может отказаться от гражданства, потому что имеет статус подозреваемого в уголовном деле.