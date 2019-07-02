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РИА Новости

Чехия отменила ограничения на полеты российских авиакомпаний

Вчера, 12:16
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© РИА Новости / Илья ПиталевСамолет авиакомпании Аэрофлот взлетает в аэропорту Шереметьево в Москве
Самолет авиакомпании Аэрофлот взлетает в аэропорту Шереметьево в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Власти Чехии разрешили российским авиакомпаниям возобновить полеты до 7 июля, сообщил чешский Минтранс.
Там уточнили, что это стало ответом на аналогичное решение Москвы.
Во вторник "Аэрофлот", "Победа" и "Уральские авиалинии" были вынуждены отменить часть рейсов в Прагу и Карловы Вары из-за аннулирования чешскими властями ранее выданных разрешений на полеты.
В российском Минтрансе заявили, что это нарушает соглашение о воздушном сообщении между двумя странами, и пообещали решить вопрос "в самые сжатые сроки".
Источник, знакомый в ситуацией, рассказал РИА Новости, что происходящее связано с тем, что Москва не разрешила Czech Airlines выполнять маршруты Прага — Сеул по транссибирским трассам. В Праге эту информацию подтвердили.
По данным чешского Минтранса, Москва открыла Czech Airlines воздушное пространство тоже до 7 июля.
Владимир Джабаров
Вчера, 10:05
В ситуации с полетами в Чехию нет политической подоплеки, заявил Джабаров
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ТуризмтуристыНовости - ТуризмПриостановка рейсов российских компаний в ЧехиюЧехияРоссияВ мире
Популярные комментарии
с радость хочу отметить консолидацию нашего общества в своей реакции на акты русофобии или иные недружественные шаги... будь то певуха Кикела Грузиношвили, чешские кульбиты или бесконечная история с нами небратьями
2 июля, 12:31
Andrey Cos
9551005
Да, сдалась эта Прага, больше не где пива попить?
2 июля, 12:20
Броня Гомогенная
701300012
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