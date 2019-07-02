Чехия отменила ограничения на полеты российских авиакомпаний

Самолет авиакомпании Аэрофлот взлетает в аэропорту Шереметьево в Москве

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Власти Чехии разрешили российским авиакомпаниям возобновить полеты до 7 июля, сообщил чешский Минтранс.

Там уточнили, что это стало ответом на аналогичное решение Москвы.

Во вторник "Аэрофлот", "Победа" и "Уральские авиалинии" были вынуждены отменить часть рейсов в Прагу и Карловы Вары из-за аннулирования чешскими властями ранее выданных разрешений на полеты.

В российском Минтрансе заявили, что это нарушает соглашение о воздушном сообщении между двумя странами, и пообещали решить вопрос "в самые сжатые сроки".

Источник, знакомый в ситуацией, рассказал РИА Новости, что происходящее связано с тем, что Москва не разрешила Czech Airlines выполнять маршруты Прага — Сеул по транссибирским трассам. В Праге эту информацию подтвердили.