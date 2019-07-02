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РИА Новости

"Уральские авиалинии" приостановили рейсы в Чехию вслед за "Аэрофлотом"

08:07
63978
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкСамолет Airbus A320 авиакомпании "Уральские авиалинии"
Самолет Airbus A320 авиакомпании Уральские авиалинии
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июл — РИА Новости. "Уральские авиалинии" с 2 июля приостановили полеты из Екатеринбурга и подмосковного Жуковского в Чехию, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиаперевозчика.
Уточняется, что это связано с аннулированием чешскими авиавластями ранее выданных разрешений на полеты в Прагу. Ранее по той же причине несколько рейсов из Москвы в чешскую столицу отменил "Аэрофлот". Позже стало известно, что и входящая в "Аэрофлот" компания "Победа" приостановила полеты в Карловы Вары.
По словам собеседницы агентства, рейсы "Уральских авиалиний" У6-701 Екатеринбург — Прага и У6-751 Жуковский — Прага, назначенные на вторник, пока задерживаются на неопределенный срок.
Call-центр оповестит всех пассажиров об изменениях. Информация также будет доступна на сайте перевозчика и в официальных группах в соцсетях.
"Авиакомпания "Уральские авиалинии" следит за ситуацией и ожидает ее урегулирования", — заключила представитель компании.
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Приостановка рейсов российских компаний в ЧехиюУральские авиалинииЧехияРоссияВ мире
Популярные комментарии
Очень странное решение со стороны чехов. Несмотря на последние известные события, россияне составляют изрядную долю иностранных туристов в той же самой Праге и лечащихся в Карловых Варах. В КВ россияне в основном прибывают на 2 и 3-х недельные курсы, а , скажем, китайцы на так называемы ознакомительные курсы и на 3-х часовые экскурсии из Праги. В приватных беседах чехи, естественно, обвиняли Путина в том, что после 2014 года снизился поток из России, а сейчас, получается, сами себе в ногу стреляют. Не нашептал ли кто-то из-за лужи им?
2 июля, 08:56
Джахангир Пийозов
4840106
Отвечать надо так же запретами для полетов в Россию и транзитом через Россию чешских авиакомпаний.
2 июля, 09:31
Арсений Понфиленко
2100103
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