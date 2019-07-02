"Уральские авиалинии" приостановили рейсы в Чехию вслед за "Аэрофлотом"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июл — РИА Новости. "Уральские авиалинии" с 2 июля приостановили полеты из Екатеринбурга и подмосковного Жуковского в Чехию, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиаперевозчика.

Уточняется, что это связано с аннулированием чешскими авиавластями ранее выданных разрешений на полеты в Прагу. Ранее по той же причине несколько рейсов из Москвы в чешскую столицу отменил "Аэрофлот". Позже стало известно, что и входящая в "Аэрофлот" компания "Победа" приостановила полеты в Карловы Вары.

По словам собеседницы агентства, рейсы "Уральских авиалиний" У6-701 Екатеринбург — Прага и У6-751 Жуковский — Прага, назначенные на вторник, пока задерживаются на неопределенный срок.

Call-центр оповестит всех пассажиров об изменениях. Информация также будет доступна на сайте перевозчика и в официальных группах в соцсетях.