"Аэрофлот" отменил часть рейсов в Прагу из-за решения властей Чехии

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. "Аэрофлот" отменил ряд рейсов из Москвы в Прагу после того, как чешские власти аннулировали разрешения на выполнение полетов, сообщает авиакомпания.
Уточняется, что речь идет о рейсах SU2010/2011, SU2014/2015, SU2016/2017 и SU2018/2019.
В авиакомпании отметили, что чешские власти аннулировали разрешения несмотря на то, что у перевозчика есть все технические возможности для выполнения полетов.
Причину такого решения чешской стороны в "Аэрофлоте" не назвали.
Рейсы SU2012/2013 и SU2024/2025 продолжат выполняться. С их помощью, а также самолетами других перевозчиков, пассажиров отмененных рейсов доставят в Прагу и Москву.
В авиакомпании отметили, что пассажиры получают все необходимые услуги согласно Федеральным авиационным правилами и стандартам "Аэрофлота".
Те, кто забронировал полеты в Москву и Прагу 2 июля (включая рейс SU2017 за 3 июля), могут оформить возврат билетов без сборов или отправиться в альтернативный пункт в Европе без взимания сбора за изменение маршрута.