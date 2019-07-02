"Аэрофлот" отменил часть рейсов в Прагу из-за решения властей Чехии

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. "Аэрофлот" отменил ряд рейсов из Москвы в Прагу после того, как чешские власти аннулировали разрешения на выполнение полетов, сообщает авиакомпания.

Уточняется, что речь идет о рейсах SU2010/2011, SU2014/2015, SU2016/2017 и SU2018/2019.

В авиакомпании отметили, что чешские власти аннулировали разрешения несмотря на то, что у перевозчика есть все технические возможности для выполнения полетов.

Причину такого решения чешской стороны в "Аэрофлоте" не назвали.

Рейсы SU2012/2013 и SU2024/2025 продолжат выполняться. С их помощью, а также самолетами других перевозчиков, пассажиров отмененных рейсов доставят в Прагу и Москву.

В авиакомпании отметили, что пассажиры получают все необходимые услуги согласно Федеральным авиационным правилами и стандартам "Аэрофлота".