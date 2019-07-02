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РИА Новости

"Аэрофлот" отменил часть рейсов в Прагу из-за решения властей Чехии

04:05
208819
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСамолет авиакомпании "Аэрофлот"
Самолет авиакомпании Аэрофлот
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. "Аэрофлот" отменил ряд рейсов из Москвы в Прагу после того, как чешские власти аннулировали разрешения на выполнение полетов, сообщает авиакомпания.
Уточняется, что речь идет о рейсах SU2010/2011, SU2014/2015, SU2016/2017 и SU2018/2019.
В авиакомпании отметили, что чешские власти аннулировали разрешения несмотря на то, что у перевозчика есть все технические возможности для выполнения полетов.
Причину такого решения чешской стороны в "Аэрофлоте" не назвали.
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"Аэрофлот" с 8 июля прекращает выполнение рейсов в Грузию
Рейсы SU2012/2013 и SU2024/2025 продолжат выполняться. С их помощью, а также самолетами других перевозчиков, пассажиров отмененных рейсов доставят в Прагу и Москву.
В авиакомпании отметили, что пассажиры получают все необходимые услуги согласно Федеральным авиационным правилами и стандартам "Аэрофлота".
Те, кто забронировал полеты в Москву и Прагу 2 июля (включая рейс SU2017 за 3 июля), могут оформить возврат билетов без сборов или отправиться в альтернативный пункт в Европе без взимания сбора за изменение маршрута.
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24 июня, 18:15
Группа "Аэрофлот" отозвала допуски на полеты по 14 направлениям
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ТуризмтуристыНовости - ТуризмАэрофлотЧехияРоссияПрагаВ мире
Популярные комментарии
Не совсем. Враг России не Чехия а его политический сутенер и рабовладелец США. И не только Чехия, но и почти вся Европа, тихо и мирно дали согласии играть роль одноразового резинотехничекского изделия на руках своих сутенеров.
2 июля, 05:03
ИИИван Иванов
218111011
Просто Чехия вражеская для России страна, нужно давно это уже понять.
2 июля, 04:35
Владимир П.
166117130
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