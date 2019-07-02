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РИА Новости

Источник объяснил, почему Чехия ограничила полеты российских авиакомпаний

10:04
28013
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкСамолет Airbus A320 авиакомпании "Аэрофлот"
Самолет Airbus A320 авиакомпании Аэрофлот
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Ограничение полетов российских авиакомпаний в Чехию связано с тем, что Москва и Прага не смогли прийти к соглашению по проблемному вопросу, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"Чешские авиавласти ввели ограничение <...> в связи с тем, что не удалось достигнуть договоренности с авиавластями России по выполнению рейсов Czech Airlines по маршруту Прага-Сеул по транссибирским трассам", — уточнил собеседник агентства.
Во вторник стало известно, что "Аэрофлот", "Победа" и "Уральские авиалинии" были вынуждены отменить часть рейсов в Прагу и Карловы Вары из-за аннулирования чешскими властями ранее выданных разрешений на полеты.
В российском Минтрансе считают, что происходящее нарушает соглашение о воздушном сообщении между двумя странами. "Продолжается переговорный процесс. <...> Вопрос будет решен в самые сжатые сроки", — добавили в ведомстве.
Чуть позже в "Уральских авиалиниях" заявили, что полеты возобновлены.
Владимир Джабаров
10:05
В ситуации с полетами в Чехию нет политической подоплеки, заявил Джабаров
139553097353
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Приостановка рейсов российских компаний в ЧехиюЧехияРоссияВ мире
Популярные комментарии
Сколько уже можно прогибаться под всех подряд? Уже всякая мелочь шантажирует нас, где национальная гордость? Запретить все полеты в чехию и все их полеты через нашу территорию и санкции на них наложить до кучи.
2 июля, 10:18
Knyaz X
20111010
Думаю России стоит ограничить полеты чешских авиакомпаний. Россия от этого ничего не потеряет.
2 июля, 10:33
МСМаксим Солдусов
1100007
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