Источник объяснил, почему Чехия ограничила полеты российских авиакомпаний

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Ограничение полетов российских авиакомпаний в Чехию связано с тем, что Москва и Прага не смогли прийти к соглашению по проблемному вопросу, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

"Чешские авиавласти ввели ограничение <...> в связи с тем, что не удалось достигнуть договоренности с авиавластями России по выполнению рейсов Czech Airlines по маршруту Прага-Сеул по транссибирским трассам", — уточнил собеседник агентства.

Во вторник стало известно, что "Аэрофлот", "Победа" и "Уральские авиалинии" были вынуждены отменить часть рейсов в Прагу и Карловы Вары из-за аннулирования чешскими властями ранее выданных разрешений на полеты.

В российском Минтрансе считают, что происходящее нарушает соглашение о воздушном сообщении между двумя странами. "Продолжается переговорный процесс. <...> Вопрос будет решен в самые сжатые сроки", — добавили в ведомстве.