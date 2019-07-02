В Госдуме предложили приравнять базовый оклад зарплаты учителей к МРОТ

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. В Госдуме предложили приравнять оклад, составляющий базовую часть зарплаты учителей, к МРОТ, соответствующее предложение вице-премьеру Татьяне Голиковой направил зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР).

"У всех российских учителей должен быть базовый оклад, равный МРОТ и одинаковый для всех регионов страны. Труд педагога должен оцениваться достойно. А уже исходя из этого базового оклада должны будут начисляться дополнительные, стимулирующие и компенсационные выплаты к зарплате, но основной оклад должен быть равным для всех субъектов РФ", - говорится в документе, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости.

"Более того, эта мера будет полезна и молодым специалистам, которые приходят в школу сразу после вуза, ведь у них еще нет никаких оснований для дополнительных выплат. А здесь они будут уверены, что их базовый оклад будет равен МРОТ", - отмечает депутат.

Он пояснил, что сейчас в каждом регионе методика высчитывания базового оклада учителя разная, поэтому в некоторых регионах педагоги получают значительно меньше.

"С учетом того, что большинство школ муниципальные, средства на финансирование и зарплату учителям выделяются через местный бюджет. А если бы базовый оклад учителя (в соответствии с утвержденной правительством РФ номенклатурой педагогических работников) по всей стране был одинаковым для всех регионов и равнялся МРОТ, такого расслоения по оплате труда учителя не было", - говорится в обращении.

Так, по данным, которые приводит депутат, в Курганской области оклад учителя варьируется в зависимости от стажа и квалификационной категории и составляет в среднем от 8 до 11 тысяч рублей, а в Самарской области учитель получает от 6595 до 8795 тысяч рублей, в республике Тыва - 5,6 тысячи рублей, в Ивановской области - 5065 рублей, а на Алтае всего 3336 рублей, что составляет лишь 13% от средней зарплаты в крае.