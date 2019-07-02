В Госдуме предложили приравнять базовый оклад зарплаты учителей к МРОТ

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. В Госдуме предложили приравнять оклад, составляющий базовую часть зарплаты учителей, к МРОТ, соответствующее предложение вице-премьеру Татьяне Голиковой направил зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР).
"У всех российских учителей должен быть базовый оклад, равный МРОТ и одинаковый для всех регионов страны. Труд педагога должен оцениваться достойно. А уже исходя из этого базового оклада должны будут начисляться дополнительные, стимулирующие и компенсационные выплаты к зарплате, но основной оклад должен быть равным для всех субъектов РФ", - говорится в документе, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости.
"Более того, эта мера будет полезна и молодым специалистам, которые приходят в школу сразу после вуза, ведь у них еще нет никаких оснований для дополнительных выплат. А здесь они будут уверены, что их базовый оклад будет равен МРОТ", - отмечает депутат.
Он пояснил, что сейчас в каждом регионе методика высчитывания базового оклада учителя разная, поэтому в некоторых регионах педагоги получают значительно меньше.
"С учетом того, что большинство школ муниципальные, средства на финансирование и зарплату учителям выделяются через местный бюджет. А если бы базовый оклад учителя (в соответствии с утвержденной правительством РФ номенклатурой педагогических работников) по всей стране был одинаковым для всех регионов и равнялся МРОТ, такого расслоения по оплате труда учителя не было", - говорится в обращении.
Так, по данным, которые приводит депутат, в Курганской области оклад учителя варьируется в зависимости от стажа и квалификационной категории и составляет в среднем от 8 до 11 тысяч рублей, а в Самарской области учитель получает от 6595 до 8795 тысяч рублей, в республике Тыва - 5,6 тысячи рублей, в Ивановской области - 5065 рублей, а на Алтае всего 3336 рублей, что составляет лишь 13% от средней зарплаты в крае.
"Если минимальный размер оплаты труда в России на сегодняшний день составляет 11 280 рублей, то почему тогда базовый оклад учителя, например, на Алтае - чуть больше 3 тысяч рублей? Разве будет такой уровень оплаты за работу педагога нацеливать его на хороший результат, если ему банально не на что кормить семью, потому что он практически находится за чертой бедности? Более того, речь идет еще и о несправедливой оплате труда учителя. Работник, получающий зарплату ниже МРОТ, получает надбавку, дотягивающую ее до МРОТ. Но если учитель работает на две или три ставки, скажем, 36 часов в неделю, он все равно по факту получает одну доплату за МРОТ и ни рублем больше. Равно как и педагог, берущий всего 18 часов", - пояснил Чернышов.