Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-02T00:33Z
https://ria.ru/20190702/1556101164.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/150159/10/1501591073_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_952e9b86be4113a25ec238f40ebfdfc2.jpg
РИА Новости

На Украине шесть детей ранены в результате взрыва

00:33
1013
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Автомобиль полиции. Архивное фото
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Шесть детей получили ранения в результате взрыва неизвестного предмета в Днепропетровской области на Украине, сообщила пресс-служба полиции области.
"Первого июля около 20.00 (время совпадает с мск - ред.) на детской площадке в селе Пашеная Балка Днепровского района... в результате взрыва ранения получили шесть детей в возрасте от 4 до 16 лет. Один ребенок находится в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении полиции, опубликованном в Facebook в понедельник.
Сейчас на месте взрыва работает следственно-оперативная группа Днепровского районного отделения полиции и взрывотехники. Медработники оказывают помощь пострадавшим детям.
Расследование ведется по статье 263 "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами" и статье 264 "Небрежное хранение огнестрельного оружия или боевых припасов" Уголовного кодекса Украины.
0001677
Обсудить 2
Ситуация на УкраинеДнепропетровская областьУкраинаВ мире
Рекомендуем
Первый президент Украины Леонид Кравчук
Кравчук осудил действия Климкина
РИА
Новости
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Климкин прокомментировал конфликт с Зеленским
СМИ: посылку, вероятно, с зарином нашли в почтовом отделении Facebook в США
Украинские военные во время учений Sea Breeze
Украина изменила планы учений с США из-за России
Лента
новостей
Банкноты долларов США
Живущий в Чехии украинец прятал почти миллион долларов в диване
Поезд Киев-Москва
Источник: "Укрзализныця" разместила пятилетние евробонды на $500 миллионов
Самолет авиакомпании Аэрофлот
"Аэрофлот" отменил часть рейсов в Прагу из-за решения властей Чехии
Леонид Кравчук
Киеву нужно начать диалог с Москвой, считает первый президент Украины
Президент Украины Владимир Зеленский
Глава украинской делегации в ПАСЕ назвал Зеленского "невеждой"
Самолёт авиакомпании Уральские авиалинии
"Уральские авиалинии" возобновили полеты в Прагу
В Донецкой области горняки перекрыли дорогу из-за долгов по зарплате
Немецкий политолог оценил доклад служб ФРГ о влиянии российских СМИ
Участники акции Спаси свой язык в Киеве
В Киеве исключили возможность признания русского региональным языком
Артист Владимир Винокур
Винокур прокомментировал выезд машины с Пугачевой на перрон вокзала
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский заявил о попытке срыва переговоров по прекращению огня в Донбассе
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:10На Украине горняки отказались выходить из шахты из-за отключения света
11:08Российский космонавт с международным экипажем облетит Землю на самолете
11:04В одном из районов Иркутской области не было экстренного оповещения о ЧС
11:02Медики ВОЗ призвали начать "всемирную" борьбу с дезинформацией о прививках
10:57В Сирию за сутки вернулись почти 1,4 тысячи беженцев
10:53В США назвали главных претендентов на роль Элвиса Пресли
10:52"Чешские авиалинии" продолжают полеты в Россию
10:50В Иркутской области почти тысяча человек сделали прививки от гепатита А
10:47В Харькове повесили чучела депутатов, голосовавших за проспект имени Жукова
10:47Япония обеспокоена превышением Ираном запасов низкообогащенного урана
10:46В Приангарье восстановили проводную связь на подтопленных территориях
10:39В ДНР заявили о ранении мирного жителя в результате обстрела ВСУ
10:37Силовики 35 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
10:37В России с 15 июля начинается эксперимент по маркировке молочной продукции
10:37Минтранс обвинил Чехию в нарушении соглашения о воздушном сообщении
10:34В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
10:33В Приангарье открыли горячую линию по вопросам повышения цен
10:31В Воронежской области при столкновении двух легковушек погиб человек
10:29"Уральские авиалинии" возобновили полеты в Прагу
10:24В "Единой России" извинились за наклейки партии на гумпомощи для Приангарья
Лента новостейМолния