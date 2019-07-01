Генпрокуратура Украины выдвинула новые обвинения против главы ЛНР

"Сообщено о новом подозрении... Леониду Пасечнику по подозрению в совершении уголовных преступлений, предусмотренных по статьям "действия, совершенные с целью насильственного изменения и свержения конституционного строя, а также захват государственной власти", "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины", "руководство террористической организацией", - сообщила в понедельник в Facebook пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган.