Суд в Петербурге обязал семью Плешаковых вернуть "Трансаэро" дивиденды

МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Тринадцатый арбитражный апелляционный суд (Санкт-Петербург) обязал семью основных акционеров "Трансаэро" Ольги и Александра Плешаковых вернуть авиакомпании около 60 миллионов рублей дивидендов за 2013 год, следует из опубликованной резолютивной части постановления суда.

Апелляционная инстанция по заявлению конкурсного управляющего Алексея Белокопыта в рамках дела о банкротстве авиакомпании признала недействительными выплаты в июле 2014 года дивидендов Ольге и Александру Плешаковым, их дочерям Наталье и Татьяне Плешаковым, а также Татьяне Анодиной, матери Плешакова, главе Межгосударственного авиационного комитета.

"Применить последствия недействительности сделок – взыскать в конкурсную массу ОАО "Авиационная компания "Трансаэро", соответственно, с Плешаковой Ольги Александровны – 23 512 587 руб., с Плешакова Александра Петровича – 23 300 996 руб. 80 коп., с Анодиной Татьяны Григорьевны – 3 835 279 руб., с Плешаковой Натальи Александровны – 4 474 476 руб. 60 коп., с Плешаковой Татьяны Александровны – 4 474 476 руб. 60 коп.", - говорится в постановлении.

При этом апелляционная инстанция отменила определение арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области, который в апреле отклонил заявление Белокопыта о незаконности выплат. Кроме того, Белокопыт требовал взыскать с ответчиков проценты за пользование чужими денежными средствами в общем размере около 21,6 миллиона рублей. Но в этой части апелляционный суд требования также отклонил.

По мнению конкурсного управляющего, у "Трансаэро", осенью 2015 года прекратившей полеты, отсутствовали основания для распределения прибыли и выплаты дивидендов, сделки по перечислению дивидендов были совершены с целью причинения вреда кредиторам и при злоупотреблении правом ответчиками, которые занимали в компании руководящие должности и не могли не знать о ее кризисном состоянии.