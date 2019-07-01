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РИА Новости
Туризм

Эксперты назвали самые дешевые авиамаршруты в июле

Вчера, 13:17
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМеждународный аэропорт "Калуга" готовится к открытию
Международный аэропорт Калуга готовится к открытию
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Самыми дешевые перелеты в середине лета можно найти, путешествуя по маршрутам Москва-Калуга, Минеральные воды–Ростов–на–Дону, Оренбург–Орск, стоимость билетов - до 900 рублей, сообщает OneTwoTrip.
Онлайн-сервис проанализировал покупки авиабилетов пользователями и определил наиболее бюджетные направления для поездок в июле.
Возглавляет рейтинг рейс Москва–Калуга (707 рублей), за ним следуют маршруты Минеральные воды–Ростов–на–Дону (880 рублей), Оренбург–Орск (885 рублей), Москва–Минеральные Воды (889 рублей) и Ростов-на-Дону–Волгоград (917 рублей).
Менее чем за тысячу рублей также можно улететь из Москвы в Псков, из Ростова-на-Дону в Астрахань, Минеральные Воды и Владикавказ. Дешевые билеты бронировали в июле по направлениям Сочи-Элиста, Краснодар–Ярославль, Минеральные Воды-Калуга, Брянск-Сочи.
Больше всего рейсов с билетам по низкой цене отправляются в Ростов-на-Дону (4 рейса), Минеральные Воды (4 рейса) и Москву (3 рейса).
Самое большое количество бюджетных рейсов за границу вылетает из Москвы. Так, в Дебрецен (Венгрия) можно улететь в июле за 1649 рублей, в Милан – за 2483 рубля, в Минск - за 2488 рублей.
В пределах трех тысяч рублей есть возможность приобрести билеты из Москвы в Дортмунд, Париж, Ригу, Мюнхен, Братиславу, Варну, Будапешт, Барселону, Рим, Лондон, Берлин и Римини.
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