Эксперты назвали самые дешевые авиамаршруты в июле

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Самыми дешевые перелеты в середине лета можно найти, путешествуя по маршрутам Москва-Калуга, Минеральные воды–Ростов–на–Дону, Оренбург–Орск, стоимость билетов - до 900 рублей, сообщает OneTwoTrip.

Онлайн-сервис проанализировал покупки авиабилетов пользователями и определил наиболее бюджетные направления для поездок в июле.

Возглавляет рейтинг рейс Москва–Калуга (707 рублей), за ним следуют маршруты Минеральные воды–Ростов–на–Дону (880 рублей), Оренбург–Орск (885 рублей), Москва–Минеральные Воды (889 рублей) и Ростов-на-Дону–Волгоград (917 рублей).

Менее чем за тысячу рублей также можно улететь из Москвы в Псков, из Ростова-на-Дону в Астрахань, Минеральные Воды и Владикавказ. Дешевые билеты бронировали в июле по направлениям Сочи-Элиста, Краснодар–Ярославль, Минеральные Воды-Калуга, Брянск-Сочи.

Больше всего рейсов с билетам по низкой цене отправляются в Ростов-на-Дону (4 рейса), Минеральные Воды (4 рейса) и Москву (3 рейса).

Самое большое количество бюджетных рейсов за границу вылетает из Москвы. Так, в Дебрецен (Венгрия) можно улететь в июле за 1649 рублей, в Милан – за 2483 рубля, в Минск - за 2488 рублей.

В пределах трех тысяч рублей есть возможность приобрести билеты из Москвы в Дортмунд, Париж, Ригу, Мюнхен, Братиславу, Варну, Будапешт, Барселону, Рим, Лондон, Берлин и Римини.