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РИА Новости

Борис Джонсон рассказал, как докажет Путину ценность либерализма

Вчера, 10:34
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© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкБывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон
Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
Перейти в фотобанк
Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон. Архивное фото
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Великобритания покинет Евросоюз, чтобы доказать неправоту Владимира Путина относительно либеральных ценностей, заявил главный претендент на пост премьер-министра экс-глава МИД Борис Джонсон.
В интервью газете Financial Times Путин заявил, что либеральная идея себя изжила и вступила в противоречие с интересами подавляющего большинства населения. Высказывания главы государства вызвали широкое обсуждение как среди политиков, так и среди журналистов.
В своей колонке в газете Telegraph Джонсон оспорил мнение российского лидера.
По его словам, либерализм является живым явлением, способствующим "процветанию в масштабах, непредставимых для предыдущих поколений".
Как говорится в колонке, за 45 лет пребывания Британии в ЕС этот региональный союз начал серьезно подрывать фундаментальные ценности либеральной демократии - в частности, европейская система делает невозможным осуществление народовластия через выборную смену законодателей. Кандидат на пост премьера поясняет, что Британия должна выйти из Евросоюза, чтобы сохранить либеральные ценности.
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Трамп прокомментировал слова Путина о либерализме
Британия по результатам прошедшего в 2016 году референдума планировала выйти из Евросоюза 29 марта 2019 года.
Однако премьер-министр страны Тереза Мэй в течение нескольких месяцев безуспешно пыталась провести через парламент согласованное с Брюсселем соглашение о Brexit, которое парламентарии раз за разом отклоняли.
Для предотвращения выхода из ЕС без сделки Британия уже два раза получала от Брюсселя отсрочку Brexit - теперь он должен состояться до 31 октября.
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Популярные комментарии
Вот такие они, либералы. Ставить всё с ног на голову - их метода.
1 июля, 10:47
CCicicipi
2600001
Так Брексит и есть победа национальных ценностей над либерально-глобалистскими. Что там у Джонсона в голове творится?
1 июля, 10:55
Яна Лита
2230001
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