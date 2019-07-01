Борис Джонсон рассказал, как докажет Путину ценность либерализма

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Великобритания покинет Евросоюз, чтобы доказать неправоту Владимира Путина относительно либеральных ценностей, заявил главный претендент на пост премьер-министра экс-глава МИД Борис Джонсон.

В интервью газете Financial Times Путин заявил , что либеральная идея себя изжила и вступила в противоречие с интересами подавляющего большинства населения. Высказывания главы государства вызвали широкое обсуждение как среди политиков, так и среди журналистов.

В своей колонке в газете Telegraph Джонсон оспорил мнение российского лидера.

По его словам, либерализм является живым явлением, способствующим "процветанию в масштабах, непредставимых для предыдущих поколений".

Как говорится в колонке, за 45 лет пребывания Британии в ЕС этот региональный союз начал серьезно подрывать фундаментальные ценности либеральной демократии - в частности, европейская система делает невозможным осуществление народовластия через выборную смену законодателей. Кандидат на пост премьера поясняет, что Британия должна выйти из Евросоюза, чтобы сохранить либеральные ценности.

Британия по результатам прошедшего в 2016 году референдума планировала выйти из Евросоюза 29 марта 2019 года.

Однако премьер-министр страны Тереза Мэй в течение нескольких месяцев безуспешно пыталась провести через парламент согласованное с Брюсселем соглашение о Brexit, которое парламентарии раз за разом отклоняли.