Абэ поприветствовал третий саммит США и КНДР

ТОКИО 1 июл - РИА Новости. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ приветствовал состоявшийся накануне третий саммит между США и КНДР и выразил надежду на продолжение их диалога, сообщило в понедельник агентство Киодо.
"Япония поддерживает американо-северокорейский процесс. Надеюсь, что нынешние переговоры на высшем уровне будут развиваться", - приводит агентство слова премьера.
Президент США Дональд Трамп и председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын встретились спонтанно 30 июня, впервые это произошло на военно-демаркационной линии между Югом и Севером Кореи в пункте переговоров Пханмунджом. Ранее они встречались дважды - в Сингапуре и Ханое.
Трамп прибыл в Южную Корею после участия в саммите "Большой двадцатки" в Осаке и предложил через Twitter провести краткую встречу с Ким Чен Ыном при посещении демилитаризованной зоны.
Вскоре после этой встречи Абэ подтвердил свое желание встретиться с Ким Чен Ыном для решения вопроса о похищенных в прошлом японских гражданах.