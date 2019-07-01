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РИА Новости

Абэ поприветствовал третий саммит США и КНДР

Вчера, 05:29
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПремьер-министр Японии Синдзо Абэ. Архивное фото
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Архивное фото
ТОКИО 1 июл - РИА Новости. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ приветствовал состоявшийся накануне третий саммит между США и КНДР и выразил надежду на продолжение их диалога, сообщило в понедельник агентство Киодо.
"Япония поддерживает американо-северокорейский процесс. Надеюсь, что нынешние переговоры на высшем уровне будут развиваться", - приводит агентство слова премьера.
Президент США Дональд Трамп и председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын встретились спонтанно 30 июня, впервые это произошло на военно-демаркационной линии между Югом и Севером Кореи в пункте переговоров Пханмунджом. Ранее они встречались дважды - в Сингапуре и Ханое.
Трамп прибыл в Южную Корею после участия в саммите "Большой двадцатки" в Осаке и предложил через Twitter провести краткую встречу с Ким Чен Ыном при посещении демилитаризованной зоны.
Вскоре после этой встречи Абэ подтвердил свое желание встретиться с Ким Чен Ыном для решения вопроса о похищенных в прошлом японских гражданах.
Президент США Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын в демилитаризованной зоне, разделяющей две Кореи, в Панмунжоме, Южная Корея
30 июня, 12:32
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Дональд ТрампСиндзо АбэКим Чен ЫнКНДРЯпонияСШАВ мире
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