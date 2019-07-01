Абэ поприветствовал третий саммит США и КНДР

ТОКИО 1 июл - РИА Новости. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ приветствовал состоявшийся накануне третий саммит между США и КНДР и выразил надежду на продолжение их диалога, сообщило в понедельник агентство Премьер-министр Японии Синдзо Абэ приветствовал состоявшийся накануне третий саммит между США и КНДР и выразил надежду на продолжение их диалога, сообщило в понедельник агентство Киодо

"Япония поддерживает американо-северокорейский процесс. Надеюсь, что нынешние переговоры на высшем уровне будут развиваться", - приводит агентство слова премьера.

Президент США Дональд Трамп и председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын встретились спонтанно 30 июня, впервые это произошло на военно-демаркационной линии между Югом и Севером Кореи в пункте переговоров Пханмунджом. Ранее они встречались дважды - в Сингапуре и Ханое.

Трамп прибыл в Южную Корею после участия в саммите "Большой двадцатки" в Осаке и предложил через Twitter провести краткую встречу с Ким Чен Ыном при посещении демилитаризованной зоны.