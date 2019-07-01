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РИА Новости
Туризм

Названа стоимость самых дешевых и дорогих туров на море из городов России

Вчера, 05:30
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкОтдыхающие на одной из улиц в Адлере
Отдыхающие на одной из улиц в Адлере
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Дешевле всего российским организованным туристам обошелся отдых на море на курортах Большого Сочи и Турции, самые дорогие путевки куплены путешественниками в Грецию, на Кипр и в ту же Турцию, сообщает Travelata.ru.
Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные продаж путевок туроператорами на лето в пяти городах России. Эксперты назвали самые дешевые и дорогие туры на море из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани и Краснодара.

Москва

Самый дешевый тур, приобретенный в этом году на летний сезон из российской столицы, стоил 5990 рублей. За эти деньги двое туристов полетят на одну ночь в Адлер в отель категории "две звезды" с завтраком.
Самая дорогая путевка стоила 773 320 рублей. Столько пришлось заплатить за 16 дней отдыха двух взрослых и троих детей на Корфу (Греция) в "четверке" с системой питания "ультра все включено".
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В целом, как выяснилось, наиболее популярны у жителей столицы отели уровня "четыре звезды" — доля туров с таким вариантом проживания составляет 35%. Второе место делят "пятерки" и "трешки" — по 27%. На третьем месте двухзвездочные отели, а также пансионаты и санатории — по четыре процента туров. Наименьшим спросом у организованных туристов из Москвы пользуются виллы и апартаменты (три процента).

Санкт-Петербург

Из Санкт-Петербурга дешевле всего обошелся путешественникам тур в Адлер — 6990 рублей. За эти деньги один турист полетит на две ночи в гостевой дом с завтраками и ужинами.
Самый дорогой тур стоил 433 196 рублей. Трое взрослых и один ребенок отправятся на греческий остров Родос на 13 ночей в четырехзвездочный отель с системой питания "все включено".
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У туристов из Санкт-Петербурга наибольшим спросом пользуются гостиницы "четыре звезды" — 34%. На втором месте по популярности размещение в "трешках" (27%), на третьем — в "пятерках" (22%). На пансионаты, санатории и отели категории "две звезды" приходится по семь процентов заказов. Виллы и апартаменты, как и в Москве, пользуются наименьшим спросом (три процента).

Екатеринбург

Самый дешевый тур, купленный в Екатеринбурге, стоил 8601 рубль. За эти деньги один турист полетит в Лазаревское на две ночи в отель категории "одна звезда" без питания.
Самая дорогая путевка обошлась в 284 132 рубля. Это поездка в Лимасол (Кипр) для двух взрослых и одного ребенка на 13 ночей в отель категории "четыре звезды" с системой питания "все включено".
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Екатеринбуржцы, как и жители двух крупнейших мегаполисов России, предпочитают приобретать туры в четырехзвездочные отели (34%). На втором месте идут "пятерки" — 29% туров, а на долю "трешек" приходится 27%. Относительным спросом пользуются пансионаты и санатории — восемь процентов запросов. Совсем небольшая доля туристов готова провести отдых в скромных условиях двухзвездочных отелей — всего два процента.

Казань

В столице Татарстана самые дешевые и дорогие путевки были куплены в Турцию. За 21 067 рублей турист полетит на три ночи в Мармарис в отель категории "четыре звезды" на "все включено". А за 284 962 рубля двое взрослых и трое детей отправятся на девять ночей в Белек в "пятерку" с системой питания "ультра все включено".
Туристы из Казани приобрели по 40% туров в четырех- и пятизвездочные отели. На долю туров в "трешки" пришлось 15% бронирований. Пансионаты и санатории выбрали три процента путешественников. В "двушки", как и в виллы с апартаментами, полетят по одному проценту туристов.
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Краснодар

Из Краснодара также самые дешевые и дорогие путевки оказались в Турцию. В 26 612 рублей обошлись двум туристам четыре ночи в Кемере в отеле категории "четыре звезды" с системой питания "все включено". Почти в десять раз больше пришлось заплатить компании из четырех взрослых за две недели в Сиде в "пятерке" с системой питания "ультра все включено".
Туристы из Краснодара отличаются стремлением к максимальному комфорту на отдыхе. Большинство туров были забронированы в отели категории "пять звезд" — 51%. На втором месте — "четверки" (31%). Трехзвездочные отели предпочли 14% отдыхающих. Доля туров в двухзвездочные отели составила четыре процента. Другие варианты туристы из Краснодара не бронировали.
Сочи
27 июня, 06:02
Названы самые дешевые туры на море с вылетом в середине июля
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ТуризмТуризмтуристыНовости - ТуризмКипрМоскваКраснодарСочиГрецияТурцияЕкатеринбургКраснодарский крайСанкт-ПетербургКазань
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