Япония поприветствовала встречу Трампа и Ким Чен Ына

ТОКИО 30 июн - РИА Новости. Встреча президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном подтолкнула премьер-министра Японии Синдзо Абэ добиваться собственных переговоров с северокорейским руководителем для решения вопроса о похищенных в прошлом японских гражданах, о чем он заявил в воскресенье журналистам.
"Теперь я решил, что должен встретиться с председателем Трудовой партии Кореи Ким Чен Ыном и добиться решения (проблемы)", - приводит слова Абэ агентство Киодо.
Ранее в тот же день в демилитаризованной зоне между Севером и Югом Кореи состоялась блиц-встреча Трампа и Ким Чен Ына - третья после саммитов в Сингапуре и Ханое.
Министр иностранных дел Японии Таро Коно со своей стороны приветствовал эту встречу, сказав, что возобновление американо-северокорейских переговоров дает большие шансы. "Приветствуем и поддерживаем это", - сказал Коно.
"Надеюсь, это окажет большое содействие денуклеаризации на Корейском полуострове", - сказал журналистам глава МИД Японии.
КНДР в 2018 году заявила о прекращении ядерных и ракетных испытаний и намерении развивать экономику и строить отношения с соседними государствами. До того Япония была против какого-либо диалога с КНДР, но после ряда встреч Ким Чен Ына с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и Дональдом Трампом стала добиваться саммита с северокорейским лидером. Официальный повод для этого - выяснение обстоятельств похищений северокорейскими агентами японских граждан в 70-е и 80-е годы прошлого века.