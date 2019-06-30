Япония поприветствовала встречу Трампа и Ким Чен Ына

Президент США Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын в демилитаризованной зоне, разделяющей две Кореи, в Панмунжоме, Южная Корея. 30 июня 2019

Президент США Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын в демилитаризованной зоне, разделяющей две Кореи, в Панмунжоме, Южная Корея. 30 июня 2019

ТОКИО 30 июн - РИА Новости. Встреча президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном подтолкнула премьер-министра Японии Синдзо Абэ добиваться собственных переговоров с северокорейским руководителем для решения вопроса о похищенных в прошлом японских гражданах, о чем он заявил в воскресенье журналистам.

"Теперь я решил, что должен встретиться с председателем Трудовой партии Кореи Ким Чен Ыном и добиться решения (проблемы)", - приводит слова Абэ агентство Киодо.

Ранее в тот же день в демилитаризованной зоне между Севером и Югом Кореи состоялась блиц-встреча Трампа и Ким Чен Ына - третья после саммитов в Сингапуре и Ханое.

Министр иностранных дел Японии Таро Коно со своей стороны приветствовал эту встречу, сказав, что возобновление американо-северокорейских переговоров дает большие шансы. "Приветствуем и поддерживаем это", - сказал Коно.

"Надеюсь, это окажет большое содействие денуклеаризации на Корейском полуострове", - сказал журналистам глава МИД Японии.