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РИА Новости

В драке на нефтяном месторождении в Казахстане пострадали тридцать рабочих

01:06
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© Канал oppo neo17 на YoutubeСкриншот видео драки рабочих в Казахстане
Скриншот видео драки рабочих в Казахстане
© Канал oppo neo17 на Youtube
Скриншот видео драки рабочих в Казахстане
АЛМА-АТА, 30 июн — РИА Новости. В результате драки казахстанских и иностранных рабочих на нефтяном месторождении Тенгиз (разрабатывается компанией "Тенгизшевройл", ТШО) в Атырауской области пострадали три десятка человек, сообщила пресс-служба администрации региона.
В субботу в вахтовом поселке на Тенгизе рабочие компании Сohsolited Contracting Endihering and Prourement S.A.L Offshore (CСЕР) собрались на рабочем участке и выразили свое недовольство по поводу недавней публикации гражданином Ливии фотографии в профиле WhatsApp. Сообщалось, что ливиец Эли Дауд опубликовал фото с коллегой из Казахстана, на снимке он держит в руках рацию, антенна которой оказывается на уровне губ стоящей позади него девушки.
В сообщении говорится, что в медпункте ТШО медицинская помощь оказана 30 пострадавшим, сейчас их жизни ничего не угрожает. Погибших нет.
МВД республики начало досудебное расследование по факту хулиганства в вахтовом поселке. "Сотрудники органов внутренних дел провели профилактические работы с участниками инцидента. В настоящее время конфликт исчерпан", — отмечается в сообщении.
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"С рабочими встретился первый заместитель акима (губернатора) Атырауской области. В ходе встречи с рабочими была проведена беседа о недопустимости эскалации бытового конфликта, также обсужден вопрос организации труда на месторождении", — сообщается в пресс-релизе.
Согласно сообщению, по итогам встречи рабочие разошлись по своим местам, ситуация стабильна.
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ТенгизшевройлКазахстанВ мире
Популярные комментарии
Молодцы казахи, хоть и переборщили. Свою честь отстояли.
30 июня, 01:24
Earl Grey
4111002
Это вам не европейцы, которым пофиг что мигранты уже стали там хозяевами.
30 июня, 03:10
MEGA SHOCK
3600001
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