В драке на нефтяном месторождении в Казахстане пострадали тридцать рабочих

АЛМА-АТА, 30 июн — РИА Новости. В результате драки казахстанских и иностранных рабочих на нефтяном месторождении Тенгиз (разрабатывается компанией "Тенгизшевройл", ТШО) в Атырауской области пострадали три десятка человек, сообщила пресс-служба администрации региона.

В субботу в вахтовом поселке на Тенгизе рабочие компании Сohsolited Contracting Endihering and Prourement S.A.L Offshore (CСЕР) собрались на рабочем участке и выразили свое недовольство по поводу недавней публикации гражданином Ливии фотографии в профиле WhatsApp. Сообщалось , что ливиец Эли Дауд опубликовал фото с коллегой из Казахстана, на снимке он держит в руках рацию, антенна которой оказывается на уровне губ стоящей позади него девушки.

В сообщении говорится, что в медпункте ТШО медицинская помощь оказана 30 пострадавшим, сейчас их жизни ничего не угрожает. Погибших нет.

МВД республики начало досудебное расследование по факту хулиганства в вахтовом поселке. "Сотрудники органов внутренних дел провели профилактические работы с участниками инцидента. В настоящее время конфликт исчерпан", — отмечается в сообщении.

На месте происшествия побывали должностные лица уполномоченных органов и прокурор района.

"С рабочими встретился первый заместитель акима (губернатора) Атырауской области. В ходе встречи с рабочими была проведена беседа о недопустимости эскалации бытового конфликта, также обсужден вопрос организации труда на месторождении", — сообщается в пресс-релизе.