В Казахстане рабочие устроили драку с иностранцами из-за фото ливийца

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Не менее тысячи рабочих завода на месторождении Тенгиз в Казахстане устроили забастовку из-за "оскорбительного фото", сообщил Sputnik Kazakhstan.
Отмечается, что ливиец Эли Дауд публиковал фотографию с коллегой из Казахстана. На снимке он держит в руках рацию, которая оказывается на уровне губ стоящей позади него девушки.
Как пишет Sputnik Kazakhstan, публикация послужила поводом к массовой забастовке. Местные рабочие, посчитавшие фотографию неприличной, начали массово избивать коллег-арабов.
На место происшествия выехали правоохранители. Также пообещал приехать первый вице-министр энергетики страны Махамбет Досмухамбетов.
С завода экстренно начали эвакуацию иностранцев. Сообщается, что некоторые автобусы толпа закидывала камнями.
Разместивший скандальный снимок ливиец уже принес свои извинения.
"Я просто фотографировал коллегу и не имел в виду ничего дурного. Просто коллега на работе. Во-вторых, приношу извинения всему казахскому народу. Я жил и работал среди вас два года, в Казахстане приятно работать", — рассказал Дауд в опубликованном им ролике.
Мужчина отметил, что не хотел никого обидеть.