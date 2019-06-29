В Казахстане рабочие устроили драку с иностранцами из-за фото ливийца

Отмечается, что ливиец Эли Дауд публиковал фотографию с коллегой из Казахстана. На снимке он держит в руках рацию, которая оказывается на уровне губ стоящей позади него девушки.

Гастарбайтеры из Узбекистана в понедельник устроили массовую драку из-за рабочих мест около одного из супермаркетов Петербурга, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Гастарбайтеры устроили массовую драку в Петербурге из-за рабочих мест Гастарбайтеры из Узбекистана в понедельник устроили массовую драку из-за рабочих мест около одного из супермаркетов Петербурга, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"Я просто фотографировал коллегу и не имел в виду ничего дурного. Просто коллега на работе. Во-вторых, приношу извинения всему казахскому народу. Я жил и работал среди вас два года, в Казахстане приятно работать", — рассказал Дауд в опубликованном им ролике.