Зачем россияне надевают маски и прикидываются супергероями

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости, Ирина Халецкая. В понимании большинства супергерои — вымышленные персонажи из комиксов и художественных фильмов. Однако на самом деле смельчаков, которые борются со злом, скрывая лицо за маской, предостаточно и в реальности. Причем некоторые из них живут в России.

"Родился образ"

Несколько лет назад житель Челябинска Артур Петрищев (фамилия изменена) начал убирать мусор на улицах города. Вскоре он подумал, что было бы неплохо распространить идею и среди других челябинцев, однако как это сделать, не знал. Просто написать в соцсетях "Привет, я убрал мусор на берегу реки" и прикладывать фотографии — скучно и никому не интересно. Тем более, таких активистов много, но все они в одиночку ходят с пакетами. Как правило, подобные публикации никакого результата не приносят.

"Я решил подойти к процессу творчески. Первым делом скрыл личность, дабы избежать осуждения и критики по поводу того, что якобы хвастаюсь своими заслугами. Как скрыть личность? Только маской. А их носят супергерои. И в моей голове родился образ Чистомена", — объясняет Артур корреспонденту РИА Новости.

В первой версии маской служил обычный кусок ткани. Петрищев прорезал дырки под глаза — вышло некрасиво. Решил закрыть прорезы очками, купил первые попавшиеся в магазине. Так и получился Чистомен. Уже после, через несколько лет, одна из подписчиц предложила Артуру сшить другую маску, чтобы выглядела аккуратно. Но очки остались — к ним уже все привыкли.

"Моей задачей было рассказать о хороших поступках Чистомена как можно большему количеству людей. По их реакции я хотел понять, правильную ли избрал тактику", — объясняет челябинец.

С началом весны Чистомен ходил по улицам, паркам, дворам — убирал мусор. Везде фотографировался на фоне очищенной территории в маске. А потом публиковал снимки в соцсетях. Обратная связь наладилась довольно быстро — в комментарии посыпались слова благодарности.

"Это и правда супергерой — местные власти годами не могли убрать кучу мусора, а Чистомен сделал это за полчаса!" — отмечали пользователи.

Со временем Артуру стали приходить сообщения от единомышленников, которые предлагали помощь в уборке. Так люди начали объединяться, с каждым рейдом их было все больше.

"Мне постоянно пишут, что рейды Чистомена вдохновили многих на добрые дела. Некоторые говорят, что супергерой разрушил боязнь показаться нелепым — они давно хотели выйти во двор и навести порядок, но стеснялись. А теперь им это под силу", — не скрывает гордости Артур.

В 2017 году он осознал, что его "супергеройские дела" получили отклик далеко за пределами Челябинской области. Появились клоны Чистомена: узнав о проекте, тоже надели маски и занялись тем же самым. Теперь свой Чистомен есть, к примеру, в Крыму и даже в Казахстане. "Меня нисколько не смущает, что мое детище копируют. Главное — результат", — говорит Петрищев.

Сейчас челябинский супергерой не только убирает мусор, но и решает другие городские проблемы — борется с незаконной рекламой, пропагандирует осознанное потребление.

Набор настоящего героя

Движение "реальных супергероев" получило бурное развитие по всему миру в начале нулевых. Это назвали RLSH — аббревиатура от real-life superheroes. Эксперт журнала "Мир фантастики" Борис Невский перечислил РИА Новости несколько обязательных условий для представителей движения: "Нужны особый костюм и, возможно, маска, эффектный псевдоним, никаких прямых связей с властями. Герой должен совершать неординарные для обывателя поступки, быть готовым к риску. По желанию можно сохранить анонимность".

По его словам, среди RLSH немало откровенных фриков, которые просто занимаются саморекламой или эпатируют публику, также попадаются личности, балансирующие на грани криминала. Но есть и те, кто действительно пытается выполнить свой общественный долг по всем канонам супергеройской культуры.

Иван-дурак с катаной

В 2011 году СМИ поведали о человеке, которого окрестили "челябинским Мстителем". Он записал видеообращение, где сообщил, что патрулирует улицы города с намерением защитить граждан от хулиганов в темное время суток. Как и подобает супергерою, его "миссии" предшествовала личная история: якобы когда-то сам столкнулся с проблемой насилия и теперь решил встать на защиту родного города.

Незнакомец был в черном костюме с буквой "М" на груди и маске, полностью скрывающей лицо. За спиной у него висел меч, напоминающий катану. Спустя какое-то время появилось подтверждение. Кто-то снял ролик, как человек в маске идет по городу с оружием за плечами. Дескать, это не шутка: он действительно существует.

В итоге семь лет Мститель мелькал в СМИ, пока в 2018 году один из пиарщиков, экс-сотрудник администрации Челябинской области Антон Первухин не выступил в соцсетях с разоблачением. На самом деле Мстителя придумал он. Более того, он сам и прятался под маской.

"Давайте постараемся вспомнить, каким был город восемь лет назад? Сводки новостей пестрили криминалом, на улицу было страшно и неприятно выходить. Нам хотелось это изменить. Остро стоял вопрос взаимопомощи, ведь тогда каждый был сам за себя. Мы долго думали, кто бы смог защитить людей от хулиганства и грабежей? Так и появился первый российский супергерой", — раскрывает Первухин детали вирусного проекта.

И делает ремарку: прозвище придумал не он, а народ. По задумке авторов "М" — это "Мистификация". В основу образа, по словам Антона, лег "русский Иван". Также создатели вдохновлялись персонажем Данилы Багрова из фильма "Брат". "Он был и останется народным героем — это, как ни крути, наш ментальный код. Данила, если вы помните, тоже мстил. Поэтому наша разработка стала популярной. Была задача запустить волну и показать, что такое взаимопомощь и защита, сделать пиар этим забытым способностям. Мы ее выполнили", — не сомневается Первухин.

Пиар взаимопомощи

Но вернемся на несколько лет назад. Когда вышло второе видеообращение человека в костюме с буквой "М", в СМИ поднялась целая волна. За раскрытие личности и эксклюзивное интервью корреспонденты предлагали деньги, по тем временам немалые. В разных городах появились поклонники Мстителя, фан-сообщества насчитывали по несколько тысяч человек.

"Один из проектов я запомнил, назывался "Брат за сестру". Парни предлагали проводить девушек от остановки до подъезда. Девушки, в свою очередь, искали защиты. И безопасность, и возможность познакомиться с самоотверженными мужиками", — вспоминает Антон.

Впрочем, помимо громких слов о борьбе с хулиганами сам Мститель себя больше никак не проявил. "Мы патрулировали улицы, высматривали — вдруг где-то какая-то история действительно случится? Тогда это было бы идеальное развитие сюжета", — говорит Первухин. Тем не менее эффект был достигнут, считает он.

Надо сказать, что челябинскую "фишку" вскоре переняли и в других городах. К примеру, группа студентов из Санкт-Петербурга создала коллективного супергероя по имени Человек-Петербург, который должен защищать людей от хамства. Молодой человек в плаще с изображением флага города и эмблемой Санкт-Петербурга на груди выходил на улицы, чтобы собирать окурки и учить прохожих вежливости. Но движение развития не получило и быстро заглохло.