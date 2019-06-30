Китобойный промысел – добыча и переработка китов, а также производство продукции из китового сырья. Наибольшей интенсивности китобойный достиг в XX веке, когда его продукты использовались в пищевой, кожевенной, мыловаренной, текстильной, химической, а также в парфюмерной и косметической промышленности.

Население берегов Кольского и Пиренейского полуостровов, Бискайского залива, а также территории современной Японии добывало китов в IX-X веках.

В XVI веке добыча китов велась в проливе Ла-Манш, у берегов Ирландии и восточных берегов Северной Америки. В XVII–XIX веках интенсивный промысел гренландских китов осуществлялся в районе островов Шпицберген и Ян-Майен, в XVIII веке начался промысел этих китов в море Баффина и в проливе Дейвиса. В XVIII–XIX веках проводилась активная охота на южных гладких китов в теплой и приантарктической зонах Южного полушария. Судовой промысел кашалотов был открыт на юге северной Атлантики в начале XVIII века, позднее – в теплой и умеренной зонах Атлантического, Индийского и Тихого океанов. В XIX–XX веках ведущие места в мировом китобойном промысле занимали Норвегия, Великобритания, США, Россия и Япония. С начала XX века основным районом добычи китов стала Антарктика.

С целью обеспечения надлежащего сохранения популяций китов и упорядоченного развития китобойного промысла в 1946 году была подписана Международная конвенция о регулировании китобойного промысла (International Convention for the Regulation of Whaling).

В соответствии с конвенцией была утверждена (МКК, International Whaling Commission).

Основная задача МКК – отслеживать и при необходимости корректировать меры, регулирующие китобойный промысел в мире. Комиссия также координирует и в некоторых случаях финансирует работы по сохранению многих видов китообразных.

По данным на июнь 2019 года, членами МКК являлись 89 стран.

Международная китобойная комиссия выделяет три вида китобойного промысла.

Второй тип китобойного промысла – коммерческий. Он также регулируется МКК, но в 1982 году на него был введен мораторий , начиная с сезона 1985-1986 годов.

Третья категория – специальная разрешительная (или научная) охота на китов. Не регулируется МКК.

Для России и США на 2013-2018 годы были установлены совместные блок-квоты в размере 744 серых и 336 гренландских китов.

Квота на 2019-2025 годы установлена в размере 392 гренландских и 980 серых китов.

По данным Международной китобойной комиссии, коренное население Чукотки в 2013 году добыло 127 серых и одного гренландского кита, в 2014 году – 124 серых кита, в 2015 году – 125 серых китов, в 2016 году – 120 серых и 2 гренландских кита; в 2017 году – 119 серых и одного гренландского кита.

Коренное население Аляски в 2013 году добыло 57 гренландских китов, в 2014 году – 53, в 2015 – 49 гренландских китов, в 2016 году – одного горбатого кита, двух малых полосатиков (все три – несанкционированный отбор) и 59 гренландских китов; в 2017 году – одного серого кита (несанкционированный отбор) и 57 гренландских китов.

Для Гренландии Международная китобойная комиссия выделяет отдельные квоты для западного и восточного побережья.

Для восточного побережья Гренландии на период с 2005 по 2018 год была установлена квота – 12 малых полосатиков в год.

Для западного побережья Гренландии на период 2015-2018 годов была установлена следующая ежегодная квота – два гренландских кита, 19 финвалов, 164 малых полосатиков и 10 горбатых китов.

Ежегодная квота на 2019-2025 годы для восточного побережья Гренландии составляет 20 малых полосатиков, для западного побережья – 19 финвалов, 164 малых полосатиков, два гренландских кита и 10 горбатых китов.

По данным Международной китобойной комиссии, в районе восточного побережья Гренландии было выловлено в 2013 году – шесть малых полосатиков, в 2014 году – 11, в 2015 году – шесть, в 2016 году – 15, в 2017 году – 10 малых полосатиков.

В районе западного побережья Гренландии в 2013 году было выловлено девять финвалов, восемь горбатых китов и 175 малых полосатиков; в 2014 году – 12 финвалов, семь горбатых китов и 146 малых полосатиков; в 2015 году – 12 финвалов, шесть горбатых китов, 133 малых полосатика и один гренландский кит; в 2016 году – девять финвалов, пять горбатых китов, 148 малых полосатиков; в 2017 году было выловлено восемь финвалов, два горбатых кита и 133 малых полосатика.

Для Сент-Винсента и Гренадин МКК на период 2013-2018 годов была установлена квота в 24 горбатых кита. На период 2019-2025 годов размер квоты составляет 28 горбатых китов.

По данным Международной китобойной комиссии, Сент-Винсент и Гренадины в 2013 году добыло четыре горбатых кита, в 2014 году – два горбатых кита, в 2017 и 2015 годах – по одному горбатому киту.

Коммерческий китобойный промысел в настоящее время осуществляют страны, не являющиеся членами МКК, а также ряд стран, выступившие с возражениями или оговорками в отношении моратория. Несмотря на то, что эти страны предоставляют данными о вылове Комиссии, МКК не регулирует этот китобойный промысел.

Среди стран-членов МКК коммерческий промысел китов ведут Норвегия и Исландия.

Российская Федерация также зарегистрировала возражение против решения о моратории, но в настоящее время не ведет коммерческий китобойный промысел (СССР вел коммерческий промысел в 1985-1986 годах).

Норвегия добывает малых полосатиков в своей исключительной экономической зоне, а Исландия в пределах своей исключительной экономической зоны – малых полосатиков и финвалов.

По информации МКК, Норвегия в 2013 году добыла 594, в 2014 – 736, в 2015 году – 660, в 2016 году – 591, в 2017 году – 432 малых полосатика; Исландия в 2013 году добыла 134 финвала и 35 малых полосатиков, в 2014 году – 137 финвалов и 24 малых полосатика, в 2015 году – 155 финвалов и 29 малых полосатиков, в 2016 году – 46, в 2017 году – 17 малых полосатиков.

Международная конвенция о регулировании китобойного промысла (1946) разрешает убой китов для научно-исследовательских целей (статья VIII). Ответственность за установление и регулирование этих уловов возложена на отдельные правительства, а не на МКК.

Каждая страна должна сообщать Комиссии обо всех выданных особых разрешениях. Правительства могут в любое время отменить выданные ими разрешения.

Научная информация, полученная в результате специального китобойного промысла, должна представляться Комиссии ежегодно.

В разные годы добычу китов в научных целях вели Исландия, Южная Корея и Норвегия. В настоящее время китобойный промысел в научных целях осуществляет Япония, которая с самого начала не согласилась с мораторием на коммерческий китобойный промысел и выразила протест. Однако в 1987 году отозвала его, сообщив, что прекращает коммерческий промысел и ограничится лишь добычей китов в рамках научной антарктической программы JARPA (Japanese Research Program in Antarctica), которую позже сменила программа JARPA II.

Японцев неоднократно уличали в том, что под видом охоты в научных целях они на самом деле ведут коммерческий промысел. В частности, в 1994 году это показали генетические исследования: специалисты IWC проанализировали китовое мясо и жир с японских рынков. Активисты экологической организации Greenpeace регулярно выступали с разоблачениями японских китобоев. Власти Австралии выиграли процесс в Международном суде ООН, который в 2014 году запретил Японии вести китобойный промысел в антарктических водах, признав, что программа JARPA не соответствует научному статусу.

В 2015 году правительство Японии начало новую специальную программу китобойного промысла в Антарктике под названием NEWREP-A.

В июне 2015 года научный комитет Международной комиссии по промыслу китов заявил, что в этой программе "недостаточно информации" и потребовал, чтобы японское правительство представило больше доказательств необходимости "научного промысла".

Однако в октябре правительство Японии сообщило ООН, что не будет признавать юрисдикцию международного суда и возобновит промысел.

В ноябре 2016 года правительство Японии распространило предложение о новой программе китобойного промысла в северной части Тихого океана под названием NEWREP-NP.

В декабре 2018 года Япония объявила о намерении выйти из Международной комиссии по промыслу китов (IWC) в 2019 году, чтобы с июля возобновить китобойный промысел. Охота будет вестись в территориальных водах страны. Официально Япония покинет комиссию 30 июня, в МКК будет участвовать в статусе наблюдателя

По итогам антарктического сезона 2013/14 Япония добыла в научных целях 476 китов, 2014/15 – 196 китов, 2015/16 – 520 китов, 2016/17 – 488 китов, 2017/18 – 596 китов.

Всего с момента введения моратория в научных целях было добыто 17 839 китов , из них 310 финвалов, 56 кашалотов, 1563 сейвалов, 734 полосатика Брайда и 15 176 малых полосатиков.