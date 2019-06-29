МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Франция передаст Украине 20 патрульных катеров OCEA FPB 98. Об этом сообщила пресс-служба украинского правительства в Франция передаст Украине 20 патрульных катеров OCEA FPB 98. Об этом сообщила пресс-служба украинского правительства в Facebook.

Отмечается, что стороны ведут диалог по поводу запуска совместного производства катеров.

Длина OCEA FPB 98 составляет 32 метра. Катера могут оснащаться боевыми модулями. Экипаж включает в себя 13 человек. Скорость составляет 35 узлов, а дальность хода — 1200 миль при скорости в 12 узлов.

Ранее США сообщили о решении передать ВМС Украины еще два списанных патрульных катера Island. В сентябре прошлого Киев уже получил два списанных американских корабля, построенных в 1988 году. Кроме того, в ноябре прошлого года США также направили Украине предложение о передаче списанных фрегатов типа Oliver Hazard Perry.