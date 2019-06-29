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РИА Новости

Франция передаст Украине 20 патрульных катеров

Вчера, 23:35
8310
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaКорабль береговой охраны Украины
Корабль береговой охраны Украины
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Франция передаст Украине 20 патрульных катеров OCEA FPB 98. Об этом сообщила пресс-служба украинского правительства в Facebook.
Отмечается, что стороны ведут диалог по поводу запуска совместного производства катеров.
Длина OCEA FPB 98 составляет 32 метра. Катера могут оснащаться боевыми модулями. Экипаж включает в себя 13 человек. Скорость составляет 35 узлов, а дальность хода — 1200 миль при скорости в 12 узлов.
Ранее США сообщили о решении передать ВМС Украины еще два списанных патрульных катера Island. В сентябре прошлого Киев уже получил два списанных американских корабля, построенных в 1988 году. Кроме того, в ноябре прошлого года США также направили Украине предложение о передаче списанных фрегатов типа Oliver Hazard Perry.
На протяжении последних лет Киев получает списанные корабли у западных партнеров. При этом ВМС Украины испытывают серьезные проблемы. Старые корабли выходят из строя, а на закупку новых не хватает финансирования.
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Популярные комментарии
Как всегда отдадут списанное старье, а денег возьмут как за новые (возможно в кредит) - это называется передать.
30 июня, 00:11
rrmgt1
1201000
Макрон же заявлял об улучшении отношений между Россией и Францией - это оно?
30 июня, 00:05
YSYuri SPb
831000
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