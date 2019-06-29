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2019-06-29T15:53Z
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РИА Новости

Освобожденный из плена украинец заявил, что ночью его забрали в СБУ

Вчера, 15:53
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КИЕВ, 29 июн — РИА Новости. Освобожденный из плена в Донбассе украинец Дмитрий Великий заявил, что ночью его забрали сотрудники Службы безопасности Украины и отвезли в военную прокуратуру.
Накануне власти cамопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик в одностороннем порядке освободили четырех украинцев: помимо Великого, это Эдуард Михеев, Яков Веремейчик и Максим Горяинов. Их передали главе политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктору Медведчуку, вместе с которым они вернулись в Киев. Позже пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская заявила, что Великий находится в розыске по подозрению в дезертирстве.
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ в ММПЦ МИА Россия сегодня. 24 апреля 2019
28 июня, 00:47
Пушков заметил странность в заявлении Зеленского о пленных из Донбасса
"Вчера минут пятнадцать побыл с родителями, прибежали люди с автоматами, перепрыгнули через забор. Я просто сразу не знал, отца сбили с ног. Я сказал, что не убегу и чтобы мне хотя бы дали одеться, но не дали. Показали удостоверения, что они сотрудники СБУ", — рассказал Великий в эфире телеканала "112 Украина".
По его словам, его без пояснений продержали в СБУ до четырех утра, после чего отвезли в военную прокуратуру, а оттуда — в отделение полиции в Павлограде (Днепропетровская область).
"Вот благодаря, так скажем, господину Медведчуку, его стараниями меня освободили", — сказал Великий, отметив, что его, вероятно, еще будут вызывать в военную прокуратуру.
В свою очередь СБУ заявила, что по возращении пленного дали ему возможность встретиться с родителями в Днепропетровской области, после чего передали следователю военной прокуратуры, который ведет его дело. "Никаких нарушений прав гражданина при сопровождении в военную прокуратуру не происходило, решение о дальнейших процессуальных действиях будет приниматься военной прокуратурой", - говорится в сообщении на сайте СБУ.
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Популярные комментарии
"...Показали удостоверения, что они сотрудники СБУ". Такого быть не может в стране с процветающей демократией. Это вам не "кровавая ВЧК - НКВД - КГБ - ФСК - ФСБ"...
29 июня, 16:07
Иван Добрый
38182004
А что, его бросили в подвал, били, не давали воды? Парень был в розыске как дезертир. Задержали на всякий случай, допросили и отпустили. Что делали людьми с теми, которых возвращали ЛНР-ДНР почему-то ни разу не сообщали!
29 июня, 17:14
Pan Satyros
3210146
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