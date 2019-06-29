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РИА Новости
Саммит G20 в Осаке

Си Цзиньпин надеется на справедливое отношение США к китайским компаниям

Вчера, 09:34
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© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи на саммите G20 в Осаке. 29 июня 2019
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи на саммите G20 в Осаке. 29 июня 2019
© AP Photo / Susan Walsh
ПЕКИН, 29 июн – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с американским президентом Дональдом Трампом в субботу выразил надежду, что США будут справедливо относиться к китайским компаниям и студентам, говорится в заявлении по итогам переговоров, распространенном Центральным телевидением КНР.
"Китай надеется, что США будут справедливо относиться к китайским компаниям и студентам", - заявил Си Цзиньпин на встрече на "полях" саммита G20 в Осаке.
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Он выразил надежду, что США смогут обеспечить нормальные условия для сотрудничества между двумя странами в сфере торговли и инвестиций.
Министерство торговли США в середине мая внесло китайскую компанию Huawei в черный список, который перекрывает ей путь к покупке компонентов и технологий американских производителей. Huawei также находится в списке компаний, которым запрещено вести дела с американским бизнесом без соответствующих лицензий. Администрация США обвиняет Huawei в сотрудничестве с военными и разведкой КНР и возможной слежке за клиентами. Также США убеждают ряд стран не использовать инфраструктуру и оборудование Huawei при переходе на стандарт сотовой связи 5G.
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Google уже приостановила сотрудничество с Huawei в сферах, требующих передачи оборудования, ПО и технических услуг, за исключением тех, которые являются общедоступными по открытой лицензии. В частности, американская компания лишила Huawei доступа к обновлениям ОС Android, которой оснащены смартфоны китайской компании. Позже Минторг США позволил предоставить Huawei временные общие разрешения до 19 августа, которые позволят поддерживать имеющиеся коммуникационные сети и предоставлять программные обновления существующим клиентам.
Компания ожидает миллиардных убытков от американских ограничений. Китайские власти призывали США снять рестрикции в отношении Huawei.
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Саммит G20 в ОсакеДональд ТрампСи ЦзиньпинКитайСШАВ мире
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