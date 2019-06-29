Пушков прокомментировал слова Порошенко о встрече Путина и Трампа

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Член Совета Федерации Алексей Пушков в Twitter Член Совета Федерации Алексей Пушков в Twitter прокомментировал заявление бывшего президента Украины Петра Порошенко, выразившего настороженность по поводу того, что Киев не предупредили о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа в рамках саммита "Большой двадцатки".

По его словам, Украине надо быть скромнее.

"Тревожных звонков для нынешней Украины много. Они раздались уже и в Берлине, и в Париже, и в Страсбурге. Украина привыкла быть на авансцене — там, где ей не подобает быть ни по весу, ни по рангу, ни по состоянию страны. Придется занять причитающееся ей место". Алексей Пушков

Ранее Порошенко написал в фейсбуке, что Киев впервые не предупредили о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа, состоявшейся накануне в Осаке в рамках саммита "Большой двадцатки".

Он назвал это очень тревожным звонком для всей страны, а не только для "новой власти", поскольку на протяжении последних пяти лет "никому и в голову не пришло" вести переговоры с Россией без предварительного согласования с Украиной.

Путин и Трамп провели встречу в пятницу в Осаке на полях саммита "Большой двадцатки.

Переговоры продолжалось около полутора часов. Лидеры обсудили ситуацию в Иране, Сирии, Венесуэле и на Украине, а также договорились продолжить переговоры по контролю над вооружениями.