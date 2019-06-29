Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-29T00:28Z
https://ria.ru/20190629/1556034506.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155331/71/1553317148_0:23:3176:1810_1036x0_80_0_0_e16abb17979d5e14ed0c7f550456116e.jpg
РИА Новости
Саммит G20 в Осаке

Порошенко испугался, что Киев не предупредили о встрече Путина с Трампом

00:28
10545
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПетр Порошенко
Петр Порошенко
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Киев впервые не предупредили о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа в пятницу, и это "очень тревожный звонок", написал экс-президент Украины Петр Порошенко в Facebook.
"Сегодняшняя встреча президентов США и России на саммите большой двадцатки в Японии —первая, перед которой никто так и не позвонил в Киев. И отсутствие звонка — это очень тревожный звонок для всех нас, а не только новой власти", — заявил бывший глава государства.
Рабочий визит президента РФ В. Путина в Японию для участия в саммите Группы двадцати
Вчера, 15:18
В Кремле рассказали о переговорах Путина в первый день G20
По его словам, за последние пять лет "никому и в голову не пришло" вести переговоры с Россией без Украины.
"Перед любыми контактами с Москвой наши европейские и американские партнеры согласовывали позицию с нами", — пояснил Порошенко.
Путин и Трамп провели встречу в пятницу в японской Осаке в рамках саммита "Большой двадцатки". Их общение продолжалось около полутора часов. Как отметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, на переговорах было обозначено намерение говорить по острым вопросам. Глава МИД Сергей Лавров также добавил, что лидеры двух государств настроены на дальнейшее развитие диалога, однако признал, что позиции Москвы и Вашингтона "далеко не идентичны".
Встреча Путина и Трампа в Осаке
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк

Беседа Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась в первый день G20, сразу после первого рабочего заседания саммита.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
1 из 8

Беседа Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась в первый день G20, сразу после первого рабочего заседания саммита.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк

До этого лидеры России и США успели обменяться парой фраз "на ногах".

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
2 из 8

До этого лидеры России и США успели обменяться парой фраз "на ногах".

© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Изначально на встречу отводился примерно час.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Осаке
3 из 8

Изначально на встречу отводился примерно час.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Однако переговоры продолжались почти полтора часа.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
4 из 8

Однако переговоры продолжались почти полтора часа.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Путин и Трамп обсудили Иран, Сирию, Венесуэлу, Украину и договорились продолжить переговоры по контролю над вооружениями.

28 июня 2019. Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита Группы двадцати в Осаке
5 из 8

Путин и Трамп обсудили Иран, Сирию, Венесуэлу, Украину и договорились продолжить переговоры по контролю над вооружениями.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк

С российской стороны во встрече принимали участие глава МИД Сергей Лавров, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, помощник Юрий Ушаков и первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (четвертый справа) во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Осаке
6 из 8

С российской стороны во встрече принимали участие глава МИД Сергей Лавров, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, помощник Юрий Ушаков и первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Владимир Путин во время беседы с Дональдом Трампом в Осаке.

Президент РФ Владимир Путин во время беседы с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита Группы двадцати в Осаке
7 из 8

Владимир Путин во время беседы с Дональдом Трампом в Осаке.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Трампа сопровождали госсекретарь Майк Помпео, помощник по нацбезопасности Джон Болтон, советник Фиона Хилл, глава Минфина Стив Мнучин и новый пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (второй слева) во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Осаке
8 из 8

Трампа сопровождали госсекретарь Майк Помпео, помощник по нацбезопасности Джон Болтон, советник Фиона Хилл, глава Минфина Стив Мнучин и новый пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
1 из 8

Беседа Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась в первый день G20, сразу после первого рабочего заседания саммита.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
2 из 8

До этого лидеры России и США успели обменяться парой фраз "на ногах".

© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
3 из 8

Изначально на встречу отводился примерно час.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
4 из 8

Однако переговоры продолжались почти полтора часа.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
5 из 8

Путин и Трамп обсудили Иран, Сирию, Венесуэлу, Украину и договорились продолжить переговоры по контролю над вооружениями.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
6 из 8

С российской стороны во встрече принимали участие глава МИД Сергей Лавров, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, помощник Юрий Ушаков и первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
7 из 8

Владимир Путин во время беседы с Дональдом Трампом в Осаке.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
8 из 8

Трампа сопровождали госсекретарь Майк Помпео, помощник по нацбезопасности Джон Болтон, советник Фиона Хилл, глава Минфина Стив Мнучин и новый пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
211466107
Обсудить 5
Саммит G20 в ОсакеСитуация на УкраинеПетр ПорошенкоДональд ТрампВладимир ПутинВ мире
Рекомендуем
И.о. министра иностранных дел Испании Жозеп Боррель. Архивное фото
Глава МИД Испании объяснил свои слова о России-"враге"
РИА
Новости
Каска рабочего на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области. Архивное фото
Эксперт прокомментировал отзыв заявки Nord Stream 2 на маршрут в Дании
Президент РФ Владимир Путин во время интервью журналистам газеты Financial Times. 27 июня 2019
Британский журналист поделился впечатлениями от интервью с Путиным
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Оператор "Северного потока — 2" отозвал заявку на один маршрут в Дании
Лента
новостей
Вид на набережную города Судака
В Крыму поддержали заявление Порошенко о статусе полуострова
Международный аэропорт Сочи в Адлере
Грузинская диаспора попросила Путина восстановить авиасообщение
Армия Хафтара получила приказ атаковать турецкие корабли у берегов Ливии
Табличка на здании компании Нафтогаз-Украина
В "Нафтогазе" прокомментировали предложение "Газпрома" по транзиту
Флаг США на фоне эмблемы Китая в Пекине
Силуанов заявил об опасности торговой войны между Китаем и США для России
Путин пришел со своим термосом на ужин лидеров G20
Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
Песков рассказал о реакции Трампа на приглашение посетить парад Победы
Священнослужители на лестнице здания Священного Кинота Святой Горы в городе Карее
Делегацию "новой церкви" Украины не пустили в афонские монастыри
Российский космонавт Олег Новицкий. Архивное фото
Российского космонавта Новицкого наградили орденом Почетного легиона
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве. 9 июня 2019
Порошенко заявил о первом шаге для признания Крыма российским в Европе
Участники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
Что происходит в Тбилиси после беспорядков
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:44Во Франции спасатели тушат природные пожары, вызванные рекордной жарой
02:37Мадуро анонсировал скорый приход в Венесуэлу технологий 5G
02:34Саакашвили сообщил, что его партия идет на выборы в Раду
02:29Элтон Джон возразил Путину
02:22Власти США ожидают снижения числа нелегальных пересечений границы на 25%
02:10Путин оценил перспективы продления СНВ-3
02:00Судебный процесс по делу экс-миллиардерши Холмс откроется в 2020 году
01:59Украинские дипломаты анонсировали встречу конгрессменов США с Зеленским
01:58Трамп заявил о готовности встретиться с Ким Чен Ыном в ближайшие дни
01:34Мексика представила на саммите G20 план развития Центральной Америки
01:32В США дебаты демократов почти догнали по рейтингам финал "Игры престолов"
01:23Российского космонавта Новицкого наградили орденом Почетного легиона
01:19Силуанов заявил об опасности торговой войны между Китаем и США для России
01:19Глава МИД Испании объяснил свои слова о России-"враге"
01:13В Петербурге повредили открывшийся после реставрации Банковский мост
01:04Армия Хафтара получила приказ атаковать турецкие корабли у берегов Ливии
00:59Эксперт прокомментировал отзыв заявки Nord Stream 2 на маршрут в Дании
00:55Национальная ассамблея Франции приняла законопроект об энергетике и климате
00:52"Олигарх" Гапонцев и минфин США предварительно достигли мирового соглашения
00:44Трамп чувствует "свободу рук" в диалоге с Россией, считает Слуцкий
Лента новостейМолния