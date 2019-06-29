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РИА Новости

В Керчи школьницу поставили на колени, а потом жестоко избили

Вчера, 08:00
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© Depositphotos / kmiragayaДевочка плачет
Девочка плачет
© Depositphotos / kmiragaya
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости, Мария Семенова. В Керчи несколько подростков избили 14-летнюю школьницу: сейчас она находится в больнице с черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и ушибами. Ирину (имя изменено) поставили на колени, отобрали личные вещи, а затем нанесли несколько сильных ударов. Мать девочки рассказала, что у дочери очень сильно болит спина, она едва передвигается. Женщина боится, что ее ребенок может стать инвалидом. Полиция проводит проверку, уголовное дело пока не возбуждено.

Перчатка и "заброшка"

В Керчи, рядом со школой № 17 на улице Войкова, — заброшенный детский сад. Через его территорию иногда сокращают путь местные жители, здесь часто гуляют подростки. Ирина — хрупкая застенчивая девушка в очках на пол-лица — раньше здесь не бывала, пока однажды знакомые не привели ее "на экскурсию". Это было 23 июня, в воскресенье. Через день Ирину изобьют так, что она не сможет самостоятельно ходить.
Двадцать четвертого июня Ирина спохватилась, что во время вчерашней прогулки потеряла любимую перчатку без пальцев. "Когда Ира лечила глаза в Евпатории, она купила там в сувенирной лавке перчатки. Дочь на них нарисовала "анимешек" — она их любит. Это ее главное увлечение — смотреть аниме и рисовать. Она все еще ребенок, который обожает мультики", — рассказывает мать Надежда Игнатова (имя изменено).
Ирина проверила все места, где могла потерять любимую перчатку, зашла и на территорию "заброшки". Там она встретила группу подростков, среди них узнала нескольких одноклассников. Ее заметили, раздался крик: "А ты что здесь шляешься?" Толпа сверстников окружила беззащитную школьницу, они сняли с головы кепку и поставили условие: либо ее ударят, либо она окажет сексуальные услуги присутствующим парням. Ирина молчала, ее начали бить. В самом рукоприкладстве участвовали только одноклассница девушки с подругой, остальные смотрели, кто-то снимал на видео.
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"Ее ударили по ногам, чтобы поставить на колени, душили. Дочь пыталась сопротивляться. Они катались по полу, ее били головой о стены, как итог — черепно-мозговая травма, сотрясение мозга. Всего там было десять-двенадцать человек. Кто-то снимал видео — где оно, я не знаю, но когда Ирина лежала на полу, они смотрели эту запись", — делится жуткими подробностями Надежда Игнатова.

"Никаких конфликтов"

С одной из присутствовавших девушек у Ирины давно не задались отношения. "Она постоянно ее притесняла, однако раньше до рукоприкладства не доходило. Та говорила моей дочери: "Ты урод, ты не должна учиться в нашем классе", — вспоминает Игнатова.
Впрочем, классный руководитель Ирины заверил корреспондента РИА Новости, что до сих пор не замечал конфликтов среди учеников.
"Раньше как-то справлялись. Иру защищала ее единственная подружка. Дочь дружит только с одной девочкой в классе, с другой нейтрально общается — и все. Ирина с трудом заводит друзей, стесняется своих очков", — вздыхает Надежда.

"Ей больно двигаться"

"Мне позвонил отец одноклассницы, с которой дочь дружит, — она встретила Иру после избиения. Мы сразу пошли в полицию. Мой ребенок был в перепачканной одежде, возле уха — засохшая кровь, на лице — синяки и ссадины", — сквозь слезы говорит мать.
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Надежда пыталась поговорить с обидчицами дочери, но понимания не нашла. "По пути в полицию позвонила маме одноклассницы, которая ее избила. В моем детстве так решали проблемы: поставят детей друг перед другом, а родители выясняют, что случилось, кто виноват, что с этим делать. Однако я услышала только ор в трубке, мне заявили, что подадут в суд за клевету. Я не стала продолжать разговор, сквозь такой крик не всегда разберешься, что именно тебе кричат, да и слушать это — смысла никакого", — разводит руками Игнатова.
Сейчас Ирина находится в нейрохирургическом отделении. Главное, что тревожит ее мать, — проблемы с позвоночником. Они были у девушки и раньше, а после избиения резко обострились. "Она не может ходить без посторонней помощи, ей больно вставать и садиться, совершать любые движения, где задействованы мышцы спины. Дочь пережила сильнейший стресс. Она уже не выглядит тем человеком, которым была до этого", — переживает Надежда.
В МВД по Республике Крым не смогли прояснить корреспонденту РИА Новости, будет ли заведено уголовное дело против избивших Ирину подростков. "Заявление поступило, сейчас проводится проверка, опрашиваются очевидцы, педагоги, одноклассники", — прокомментировали агентству в крымском главке.
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инвалидностьРеспублика КрымКерчьМоскваКрымОбщество
Популярные комментарии
уголовное дело, суд и на Колыму, потом показать по телеку и проблема затихнет на пару лет, а лучше таких уродов вообще изолировать навсегда
29 июня, 08:38
sserg111874
16110250
Главная проблема - неадекватные родители. Нормальные родители приняли бы меры в отношении своих чад.
29 июня, 10:21
Иванова Яна
9101010
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