Межгосударственные отношения России и Египта

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси на встрече в Каире. 6 апреля 2019

В 1991 году Египет заявил о признании Российской Федерации в качестве продолжательницы бывшего СССР.

В 1950-1960 годах Египет был важнейшим партнером СССР на Ближнем Востоке. Однако после смены политического курса при президенте Анваре Садате в начале 1970-х годов в отношениях двух стран наступило охлаждение. Улучшение началось в середине 1980-х годов благодаря личному участию экс-президента Египта Хосни Мубарака.

За прошедшие годы российско-египетское взаимодействие значительно укрепилось, выйдя на качественно новый уровень. Между двумя странами осуществляется активный политический диалог

12 августа 2014 года Россию Россию посетил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси. Россия стала первой страной вне арабского мира, куда приехал новый лидер Египта.

На переговорах в Сочи стороны обсудили торгово-экономические отношения, вопросы военно-технического сотрудничества, вопросы энергетики и ситуацию на Ближнем Востоке.

В рамках визита Владимир Путин также встретился с патриархом Александрийским и всея Африки Феодором II.

5 сентября 2016 года президент России Владимир Путин и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси президент России Владимир Путин и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси провели встречу в Ханчжо у (Китай). Беседа глав государств состоялась по завершении рабочих заседаний саммита "Группы двадцати".

4 сентября 2017 года Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси провели встречу в Сямэне (Китай) "на полях" саммита БРИКС.

11 декабря 2017 года Путин Путин посетил Египет с рабочим визитом . В ходе переговоров на высшем уровне лидеры двух стран обсудили перспективы развития российско-египетских отношений в политической, торгово-экономической, энергетической и гуманитарной сферах, а также сирийское урегулирование. По итогам переговоров были подписаны контракты на строительство в Египте атомной электростанции "Дабаа" и поставку ядерного топлива для данной АЭС.

16-17 октября 2018 года президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси посетил Россию (город Сочи) с официальным визитом. 16 октября главы государств провели неформальную встречу. 17 октября прошли официальные переговоры. Лидеры обсудили ключевые вопросы дальнейшего наращивания российско-египетского взаимодействия и обменялись мнениями по актуальным темам международной повестки дня. По итогам консультаций был подписан Договор между Российской Федерацией и Арабской Республикой Египет о всестороннем партнерстве и стратегическом сотрудничестве.

26 апреля 2019 года Владимир Путин Владимир Путин встретился с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси "на полях" международного форума "Один пояс – один путь" в Пекине.

Регулярными являются контакты руководителей внешнеполитических ведомств двух государств. Они проводят встречи в рамках международных и региональных форумов, "на полях" сессий Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

5-6 апреля 2019 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посетил Египет с рабочим визитом, где провел переговоры с египетским коллегой Самехом Шукри и был принят президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси.

В 2013 году в Каире впервые в Каире впервые прошли переговоры министров иностранных дел и обороны России и Египта в формате "2+2". 24 июня 2019 года в Москве состоялся очередной раунд консультаций в данном формате: с российской стороны участвовали Сергей Лавров и Сергей Шойгу, с египетской – Самех Шукри и Мухаммад Ахмед Заки.

29 января 2019 года в Египте находился с визитом секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, где в Египте находился с визитом секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, где провел российско-египетские консультации по вопросам безопасности. В ходе визита он был принят президентом Египта

Поддерживаются контакты по межпарламентской линии, между министерствами и ведомствами двух стран.

В течение многих лет Египет был одним из ведущих торгово-экономических партнеров СССР и России на Ближнем Востоке и в Африке. При содействии Советского Союза в Египте построено около 100 промышленных объектов, многие из которых, прежде всего Асуанская высотная плотина, Хелуанский металлургический комбинат, алюминиевый завод в Наг-Хаммади, и поныне играют важную роль в египетской экономике. В постсоветский период масштабы делового взаимодействия были сокращены, однако в последние годы отмечается его устойчивый рост.

В числе перспективных проектов, представляющих взаимный интерес для двух стран, – модернизация крупных объектов, построенных специалистами СССР, включая Асуанскую ГЭС, создание особой промышленной зоны для производства на территории Египта продукции российского сельхозмашиностроения для стран Ближнего Востока и Северной Африки.

В 2008 году Россия и Египет Россия и Египет подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии. В 2015 году в Каире стороны заключили соглашение о сотрудничестве в сооружении АЭС эд-Дабаа и соглашение об условиях российского кредита на эти цели объемом 25 миллиардов долларов. В декабре 2017 года в Каире РФ и Египет подписали акты о вступлении в силу коммерческих контрактов на строительство АЭС. Общий объем контрактов (около 60 миллиардов долларов) стал рекордным в истории мировой атомной отрасли. Планируется, что первый блок атомной станции будет введен в эксплуатацию в 2026 году

В мае 2018 года Россия и Египет Россия и Египет подписали межправительственное соглашение о создании и обеспечении условий деятельности Российской промышленной зоны в экономической зоне Суэцкого канала. Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров сообщил, что Россия планирует вложить в инфраструктуру российской промышленной зоны в Египте около 190 миллионов долларов государственных средств, а возможный объем частных вложений в проект составляет семь миллиардов долларов. Среди потенциальных резидентов промзоны назывались российские автопроизводители "Группа ГАЗ", "Камаз", УАЗ, нефтяные компании "Газпром нефть" и "Татнефть, а также "Интер РАО", "Трансмашхолдинг", группа "Мортон", "Метпром" и Renault.

Ожидается, что первая фаза проектов в рамках российской промзоны будет запущена до 2022 года

Российско-египетский товарооборот в 2018 году вырос на 14% и составил около 7,7 миллиарда долларов. Экспорт увеличился на 14%, достигнув 7,1 миллиарда долларов. Импорт товаров из Египта в 2018 году по сравнению с 2017 годом вырос на 4% до 526,4 миллиона долларов.

По итогам января-апреля 2019 года внешнеторговый оборот России и Египта составил 2,5 миллиарда долларов , в том числе российский экспорт – 2,3 миллиарда долларов и импорт – 228,6 миллиона долларов.

Основу российского импорта составляют продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, металлы и изделия из них, минеральные продукты, древесина и целлюлозно-бумажные изделия, машины, оборудование и транспортные средства и др. Импорт представлен продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем, текстилем и обувью, продукцией химической промышленности и др.

В сфере военно-технического сотрудничества Египет является для России одним из приоритетных партнеров . В 2017 году РФ выиграла тендер на поставку Египту морской версии вертолетов Ка-52К на предназначавшиеся для ВМФ России вертолетоносцы типа "Мистраль". В октябре 2018 года глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ сообщил, что переговоры по дооснащению "Мистралей" и поставке вертолетов в Египет находятся в активной фазе. Российские и египетские зенитчики в конце октября – начале ноября 2019 года впервые проведут совместные учения ПВО "Стрела Дружбы-2019".

Важной частью всего комплекса двустороннего взаимодействия остаются культурные связи . Основой их договорно-правовой базы является межправительственное соглашение о культурном сотрудничестве 1995 года.

В Египте действует Центр египтологических исследований РАН, который в тесном сотрудничестве с министерством по делам древностей АРЕ и другими египетскими учреждениями ведет археологические исследования. http://www.cesras.ru/

Развиваются контакты по линии высших учебных заведений. Стажировку в Египте на регулярной основе проходят студенты и преподаватели из различных российских вузов. В университете "Айн Шамс" работает известная в мире русистики кафедра русского языка. Сотни россиян, главным образом из субъектов Российской Федерации с преимущественно мусульманским населением, проходят обучение в крупнейшем в исламском мире университете "Аль-Азхар" в Каире.

С 2006 года на территории Египта функционирует Египетско-российский университет (ЕРУ).

Долгие годы динамично развивалось сотрудничество двух стран в области туризма. Россия по числу приезжающих в Египет туристов занимала первое место.

6 ноября 2015 года полеты российских самолетов в Египет были полеты российских самолетов в Египет были приостановлены после катастрофы российского самолета А321 над Синайским полуостровом. Позднее Росавиация разослала телеграмму о запрете с 14 ноября полетов авиакомпании EgyptAir в Россию. После этого была проведена большая работа по усилению мер безопасности в аэропорту египетской столицы. В апреле 2018 года было возобновлено регулярное авиасообщение между Москвой и Египтом.

В 2014 году три миллиона россиян три миллиона россиян посетили эту страну, в 2015 году до приостановки рейсов Египет принял около 2,3 миллиона российских туристов. В 2017 году число россиян, посещающих Египет, упало до 100 тысяч человек. В 2018 году, по данным министерства туризма Египта, страну посетили 145 тысяч граждан РФ