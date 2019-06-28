ЦИК получил жалобу о возможных фальсификациях подписей в Петербурге

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. ЦИК России получил жалобу от председателя партии "Яблоко" Эмилии Слабуновой, основанную на материалах штаба Алексея Навального о возможных фальсификациях подписей во время кампании по выдвижению кандидатов в губернаторы Санкт-Петербурга, сообщила РИА Новости секретарь Центризбиркома Майя Гришина.

Похожие заявления штаба Навального о фальсификации подписей в Москве уже опровергли актер Андрей Соколов и представитель партии "Яблоко" Сергей Митрохин - их штаб Навального назвал среди кандидатов в Мосгордуму, подписи в поддержку которых якобы были подделаны.

Ранее петербургский штаб Навального опубликовал видео, на котором, по утверждению его сторонников, подписные листы в поддержку врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова заполняют на основе информации из базы данных с подробной персональной информацией о жителях города. Глава петербургского избиркома Виктор Миненко рассказал, что сам Беглов обратился в Следственный комитет России и полицию по поводу проверки данного видео. Слабунова направила жалобу в ЦИК, а также попросила СК провести проверку нарушений.

"Жалоба поступила сегодня. Она касается тех же видеоматериалов, которые давно ротируются. Эта ситуация у нас на контроле, мы ее уже обсуждали на заседании ЦИКа, комиссия доложила, что вопрос находится на проверке в правоохранительных органах", - сказала Гришина агентству.