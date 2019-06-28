"Газпром" призвал Украину подумать о собственном газоснабжении

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июн - РИА Новости. Украина в первую очередь должна подумать не о будущем транзите, а собственном газоснабжении, заявил в ходе пресс-конференции председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.

"Украина в первую очередь должна подумать не о транзите, Украина должна подумать о своем собственном газоснабжении. Ответ на вопрос по поставкам газа - это, на самом деле, ответ на вопрос, какие возможности так называемого реверса, и с учетом обязательств или отсутствия обязательств по наличию газотранспортных мощностей на границе России и Украины - тогда будет тоже более ясная картина. Будет возможность реверса российского газа с территории Европы обратно на Украину, или она значительно уменьшится, или такой возможности вообще не будет", - сказал Миллер.

Поставка российского газа по прямому контракту на Украину - это также вопрос об уровне цен на газ для конечных украинских потребителей, заметил глава "Газпрома". По его словам, Украина должна определиться, по каким ценам она собирается поставлять ресурс.