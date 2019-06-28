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РИА Новости

"Газпром" призвал Украину подумать о собственном газоснабжении

Вчера, 15:35
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПредседатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер
Председатель правления ПАО Газпром Алексей Миллер
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июн - РИА Новости. Украина в первую очередь должна подумать не о будущем транзите, а собственном газоснабжении, заявил в ходе пресс-конференции председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.
"Украина в первую очередь должна подумать не о транзите, Украина должна подумать о своем собственном газоснабжении. Ответ на вопрос по поставкам газа - это, на самом деле, ответ на вопрос, какие возможности так называемого реверса, и с учетом обязательств или отсутствия обязательств по наличию газотранспортных мощностей на границе России и Украины - тогда будет тоже более ясная картина. Будет возможность реверса российского газа с территории Европы обратно на Украину, или она значительно уменьшится, или такой возможности вообще не будет", - сказал Миллер.
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Поставка российского газа по прямому контракту на Украину - это также вопрос об уровне цен на газ для конечных украинских потребителей, заметил глава "Газпрома". По его словам, Украина должна определиться, по каким ценам она собирается поставлять ресурс.
"Поставлять российский газ по реверсу из Европы, который, как мы знаем, значительно дороже, чем если бы это была прямая поставка, или нет - на этот вопрос ответ тоже должен быть дан. Мы говорим, что если украинская сторона проявит интерес к заключению нового контракта на поставку газа напрямую, цена для конечного потребителя на Украине будет ниже на 25%. Поэтому, когда говорят о том, когда начнете переговоры по транзиту, когда определитесь с объемами, когда определитесь, по какому законодательству - это попытка поставить телегу впереди лошади", - заключил он.
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