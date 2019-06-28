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РИА Новости

В Кремле объяснили слова Путина о кризисе либерализма

Вчера, 14:57
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину по-прежнему близки идеи либерализма, но он против их принудительного навязывания другим, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ранее в интервью газете Financial Times Путин заявил, что либеральная идея себя изжила и вступила в противоречие с интересами подавляющего большинства населения.
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"Он действительно говорил, что когда идеи либерализма начинают навязывать другим, когда начинают считать неверными отличные от либерализма идеи, то это означает, что сами по себе эти идеи дискредитируются и наступает некая инфляция этих идей либерализма. И поэтому президент критиковал это - идею навязывая всего нетрадиционного во всех областях, причем навязывание даже тем, кто не принимает, скажем так, в силу культурных, религиозных или иных особенностей. Собственно, он имел в виду это. Что касается самого Путина, то, безусловно, ему по-прежнему близки идеи либерализма, но при этом он далек от того, чтобы считать всех остальных ошибающимися в своих взглядах", - сказал Песков журналистам.
Пресс-секретарь добавил, что сейчас идеи либерализма стали агрессивно-доминирующими, и их стали буквально принудительно вменять в идеологию другим.
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"Мы полностью согласимся, что авторитаризм и власть олигархов себя изжили, и, безусловно, это не может являться эффективной системой... Вместе с тем, если где-то есть авторитаризм – это вопрос к народу этих стран, и не нам их судить, и не нам пытаться изменить строй и власть в их странах", - сказал Песков, комментируя слова главы Евросовета Дональда Туска.
Ранее Туск не согласился с оценкой либерализма, высказанной президентом России. По его словам, "тот, кто заявляет, что либерализм себя изжил, также заявляет, что себя изжили свобода, верховенство закона и права человека".
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