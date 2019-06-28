В Кремле объяснили слова Путина о кризисе либерализма

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину по-прежнему близки идеи либерализма, но он против их принудительного навязывания другим, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ранее в интервью газете Financial Times Путин заявил, что либеральная идея себя изжила и вступила в противоречие с интересами подавляющего большинства населения.
"Он действительно говорил, что когда идеи либерализма начинают навязывать другим, когда начинают считать неверными отличные от либерализма идеи, то это означает, что сами по себе эти идеи дискредитируются и наступает некая инфляция этих идей либерализма. И поэтому президент критиковал это - идею навязывая всего нетрадиционного во всех областях, причем навязывание даже тем, кто не принимает, скажем так, в силу культурных, религиозных или иных особенностей. Собственно, он имел в виду это. Что касается самого Путина, то, безусловно, ему по-прежнему близки идеи либерализма, но при этом он далек от того, чтобы считать всех остальных ошибающимися в своих взглядах", - сказал Песков журналистам.
Пресс-секретарь добавил, что сейчас идеи либерализма стали агрессивно-доминирующими, и их стали буквально принудительно вменять в идеологию другим.
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"Мы полностью согласимся, что авторитаризм и власть олигархов себя изжили, и, безусловно, это не может являться эффективной системой... Вместе с тем, если где-то есть авторитаризм – это вопрос к народу этих стран, и не нам их судить, и не нам пытаться изменить строй и власть в их странах", - сказал Песков, комментируя слова главы Евросовета Дональда Туска.
Ранее Туск не согласился с оценкой либерализма, высказанной президентом России. По его словам, "тот, кто заявляет, что либерализм себя изжил, также заявляет, что себя изжили свобода, верховенство закона и права человека".