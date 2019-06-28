В Кремле объяснили слова Путина о кризисе либерализма

"Он действительно говорил, что когда идеи либерализма начинают навязывать другим, когда начинают считать неверными отличные от либерализма идеи, то это означает, что сами по себе эти идеи дискредитируются и наступает некая инфляция этих идей либерализма. И поэтому президент критиковал это - идею навязывая всего нетрадиционного во всех областях, причем навязывание даже тем, кто не принимает, скажем так, в силу культурных, религиозных или иных особенностей. Собственно, он имел в виду это. Что касается самого Путина, то, безусловно, ему по-прежнему близки идеи либерализма, но при этом он далек от того, чтобы считать всех остальных ошибающимися в своих взглядах", - сказал Песков журналистам.