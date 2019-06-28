Туск не согласился с мнением Путина о кризисе современной либеральной идеи

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Глава Европейского совета Дональд Туск не согласился с оценкой либерализма, высказанной президентом России Владимиром Путиным.
Ранее в интервью газете Financial Times российский лидер заявил, что либеральная идея себя изжила и вступила в противоречие с интересами подавляющего большинства населения.
"Должен сказать, что я решительно не согласен с основным аргументом… Тот, кто заявляет, что либерализм себя изжил, также заявляет, что себя изжили свобода, верховенство закона и права человека", - приводятся слова Туска в коммюнике Евросовета.
Председатель Евросовета в пятницу утром прибыл в японскую Осаку для участия в саммите G20. Он пошутил, что смог прочитать интервью президента РФ только благодаря возникшему джетлагу (разнице часовых поясов).
26 июня, 08:00Похороны глобализации перед саммитом G20 в Японии