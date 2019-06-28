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РИА Новости

Медведчук рассказал о планах посетить Россию

Вчера, 14:40
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкГлава политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук отвечает на вопросы журналистов
Глава политического совета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук отвечает на вопросы журналистов
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 28 июн - РИА Новости. Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что обращался к РФ с инициативой об освобождении осужденных в России украинцев, соответствующие переговоры идут.
"Безусловно, будем заниматься (освобождением пленных в Донбассе - ред.). Мы будем заниматься и в дальнейшем освобождением тех, кто сегодня удерживается в Донецк и Луганске. Также мы, наша партия и я как ее представитель, будем заниматься в том числе. И эти переговоры идут, освобождением тех лиц, которые сегодня отбывают наказание на территории Российской Федерации", - сказал Медведчук журналистам.
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ в ММПЦ МИА Россия сегодня. 24 апреля 2019
Вчера, 00:47
Пушков заметил странность в заявлении Зеленского о пленных из Донбасса
"Президент России на последней прямой линии сказал, что такие переговоры продолжаются... И я обращался с таким вопросом, в том числе по освобождению отдельных граждан Украины, отбывающих наказание на территории РФ. Переговоры будут продолжены", - подчеркнул украинский политик.
Он также добавил, что может в скором времени посетить Россию по вопросам освобождения. Отвечая на вопрос журналистов, с кем он там планируется встречаться, Медведчук отметил, что с теми, "от кого зависит решение этих вопросов".
Вадим Рабинович
27 июня, 19:52
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Ситуация на УкраинеВиктор МедведчукРоссияУкраинаВ мире
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