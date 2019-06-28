Медведчук рассказал о планах посетить Россию

МИНСК, 28 июн - РИА Новости. Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что обращался к РФ с инициативой об освобождении осужденных в России украинцев, соответствующие переговоры идут.
"Безусловно, будем заниматься (освобождением пленных в Донбассе - ред.). Мы будем заниматься и в дальнейшем освобождением тех, кто сегодня удерживается в Донецк и Луганске. Также мы, наша партия и я как ее представитель, будем заниматься в том числе. И эти переговоры идут, освобождением тех лиц, которые сегодня отбывают наказание на территории Российской Федерации", - сказал Медведчук журналистам.
"Президент России на последней прямой линии сказал, что такие переговоры продолжаются... И я обращался с таким вопросом, в том числе по освобождению отдельных граждан Украины, отбывающих наказание на территории РФ. Переговоры будут продолжены", - подчеркнул украинский политик.
Он также добавил, что может в скором времени посетить Россию по вопросам освобождения. Отвечая на вопрос журналистов, с кем он там планируется встречаться, Медведчук отметил, что с теми, "от кого зависит решение этих вопросов".