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РИА Новости

Украинские силовики 15 раз нарушили перемирие за неделю, заявили в ЛНР

Вчера, 14:13
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС ДНР устраняют завалы в помещении гаража, полученные в результате артиллерийского обстрела Петровского района Донецка. 25 июня 2019
Сотрудники МЧС ДНР устраняют завалы в помещении гаража, полученные в результате артиллерийского обстрела Петровского района Донецка. 25 июня 2019
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ЛУГАНСК, 28 июн - РИА Новости. Украинские силовики 15 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшую неделю, выпустив по территории самопровозглашенной Луганской народной республики более 280 снарядов, заявил в пятницу начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
Двадцать первого июня в оборонном ведомстве ЛНР заявляли о 19 нарушениях режима прекращения огня со стороны силовиков за неделю.
"В течение минувшей недели украинские силовики 15 раз нарушили режим прекращения огня. По территории республики было выпущено более 280 боеприпасов", - сказал Осадчий на брифинге.
По его словам, силовики при обстрелах использовали минометы, вооружение БМП, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, обстрелы велись в направлении восьми населенных пунктов.
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"Украинская военная техника и вооружение, которые в нарушение минских соглашений находятся вблизи линии соприкосновения, регулярно отражаются в ежедневных официальных отчетах миссии ОБСЕ", - добавил Осадчий.
Он уточнил, что часть данного вооружения использовалась подразделениями ВС Украины в течение недели для обстрелов территории ЛНР.
Кроме того, по его данным, на железнодорожную станцию населенного пункта Рубежное в Донбассе прибыл эшелон, в котором находились 20 единиц 122-миллиметровых самоходных гаубиц "Гвоздика" и 11 танков. Осадчий уточнил, что разведка Народной милиции ЛНР также продолжает фиксировать запрещенную минскими соглашениями технику ВС Украины вблизи линии соприкосновения. "В районе населенного пункта Светлодарск выявлено прибытие колонны противника в составе трех реактивных систем залпового огня (РСЗО) "ГРАД" и пяти грузовых автомобилей с боеприпасами", - сказал начальник пресс-службы.
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Осадчий также отметил, что украинские силовики активизировали работу группы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для препятствования работе беспилотных летательных аппаратов Специальной мониторинговой миссии (CММ) ОБСЕ. "Командование операции Объединенных сил продолжает активно противодействовать работе сотрудников СММ ОБСЕ, осуществляющих мониторинг обстановки с помощью беспилотных летательных аппаратов", - сказал он.
По данным Народной милиции ЛНР, в период с 21 по 28 июня отмечена целенаправленная работа по подавлению каналов управления и навигации беспилотников спецмиссии силами маневренных группы РЭБ из состава 20 отдельного батальона РЭБ ВС Украины. Осадчий уточнил, что подавления каналов управления беспилотников ОБСЕ зафиксировано в районах подконтрольных Киеву Золотого-4, Новотошковского, Крымского и Новоалександровки.
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