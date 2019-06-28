Минсельхоз исключил дефицит риса

САРАНСК, 28 июн - РИА Новости. Минсельхоз РФ исключает возможность дефицита риса в России, сообщил журналистам первый замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов.

Некоммерческое партнерство "Южный рисовый союз" (включает ведущих российских производителей риса) на прошлой неделе сообщило о риске истощения к началу августа запасов отечественного риса, имея в виду в основном традиционный для Краснодарского края круглозерный рис, как наиболее популярный у российского потребителя.

"Исключено. Россия производит 1 миллион тонн риса, этого полностью хватает для внутреннего потребления. Более того, 150 тысяч тонн экспортируется, и мы рассчитываем, что экспорт будет расти", - сказал Хатуов в пятницу в рамках VIII чемпионата России по пахоте.