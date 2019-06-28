Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-28T14:00Z
https://ria.ru/20190628/1556014034.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155601/39/1556013998_0:3:640:363_1036x0_80_0_0_b674ecce9ed9d546c88763e8ad0ca025.jpg
РИА Новости
Истории.doc
Подкаст о людях, которые впечатляют, о событиях, которые потрясают, о грустном, удивительном, радостном и трагичном нашего времени.

Чипизация, киборгизация и нейроимпланты. Эпизод второй

Вчера, 14:00
55
Истории.doc
Чипизация, киборгизация и нейроимпланты. Эпизод второй
Вчера, 14:00
Технологии, меняющие тело человека, становятся стратегическим направлением сразу для многих отраслей. Намерения благие, и выгоды очевидны. Киборгизация, нейроимпланты, чипизация радикально улучшат качество хрупкого человеческого организма. Но мы можем не заметить, как превратимся в объекты манипуляций. И часа, когда станем условно подконтрольны.
Телепатия стала реальностью, и в этом нет никакой мистики. Нейроинтерфейсы – наголовные системы электродов и датчиков – научились считывать сигналы коры головного мозга и передавать их разным устройствам. В том числе – другим нейроинтерфейсам, которые могут расшифровать полученный сигнал и с помощью магнитных и электрических воздействий передать его прямо "в голову" своему носителю.
Ещё несколько лет назад для правильной работы нейроинтерфейсы необходимо было имплантировать, проводить операцию на открытом мозге. Сегодня появляются носимые нейрогарнитуры, которые по качеству и многообразию работы почти не уступают имплантированным.
С помощью нейроинтерфейса можно заставить человека испытать базовую эмоцию или простое физическое ощущение. Именно "заставить" - отклонить этот процесс или воспротивиться ему невозможно. И вы узнаете, кто контролировал ваши чувства и мысли.
Прослушать первый эпизод
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Эпизод подготовил Игорь Кривицкий
Монтаж Андрея Темнова
Голос эпизода Игорь Кривицкий
Помогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатлениях.
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
Слушайте наши подкасты ВКонтакте и подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме @ria_podcasts
102035
Обсудить 0
Истории.docПодкастнейрофизиология
Рекомендуем
Лимит на легионеров, Дзюба vs. Глушаков и расширение РПЛ
Лимит на легионеров, Дзюба vs. Глушаков и расширение РПЛ
РИА
Новости
Депутат РФ не так сел – и теперь в Грузии ищут пятую колонну
Депутат РФ не так сел – и теперь в Грузии ищут пятую колонну
Вован и Лексус представят новый сенсационный розыгрыш и пойдут в депутаты
Вован и Лексус представят новый сенсационный розыгрыш и пойдут в депутаты
Отдых в московском парке. Архивное фото
Москвичи заводят собак в полтора раза чаще, чем кошек
Лента
новостей
В Узбекистане аттракцион развалился во время движения
Пранкер Владимир Кузнецов (Вован)
Пранкер Владимир Кузнецов баллотируется в депутаты Мосгордумы
Сотрудники полиции на месте взрыва в центре столицы Туниса. 27 июня 2019
СМИ сообщили о взрыве в столице Туниса
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на полях саммита Группы двадцати в Осаке
В Госдуме прокомментировали встречу Путина и Трампа в Осаке
Разработчики "раздевающего" девушек приложения решили закрыть проект
Эксперт: пластические хирурги должны иметь глубокие знания по онкологии
Зал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы
ПАСЕ не получала уведомлений от делегаций, которые решили уйти из-за России
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
Малайзия ждет конкретных доказательств по делу о крушении MH17
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
Песков: Путин и Макрон на G20 обсуждали Украину и "нормандский формат"
Владимир Джабаров
В Совфеде прокомментировали встречу Путина и Трампа в Осаке
Президент Туниса Бежи Каид эс-Себси
В Тунисе рассказали о состоянии госпитализированного президента страны
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:31В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
11:30Силовики 28 раз за сутки нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР
11:28Вопрос с поставками С-400 решен окончательно, заявил Эрдоган
11:28Путин объяснил, зачем провел встречу с Терезой Мэй
11:25Правительство выделит средства пострадавшей от паводка Иркутской области
11:25Лидеры G20 пообещали бороться с проблемами старения
11:23Эрдоган не виноват в ситуации с покупкой С-400, заявил Трамп
11:22Россия будет зеркально действовать на международной арене, заявил Путин
11:22Ряд стран G20 выразили озабоченность ситуацией на Ближнем Востоке
11:19Путин прокомментировал вопрос о приезде мировых лидеров на юбилей Победы
11:14Путин прокомментировал возвращение российской делегации в ПАСЕ
11:13Путин прокомментировал деятельность Медведчука по освобождению пленных
11:11Путин удивлен накалом дискуссии о либерализме, которую вызвало его интервью
11:11Макрон заявил о возможности построить новое партнерство с Россией
11:10Работа с Турцией по Сирии идет в ежедневном режиме, заявил Путин
11:08Трамп заявил, что серьезно рассматривает приглашение на юбилей Победы
11:06Путин связал интерес Мэй к теме Скрипалей со своим интервью FT
11:03Трамп заявил, что обсуждал с Путиным ядерные ограничения
11:02Путин рассказал о сотрудничестве с США по Сирии
11:00Трамп заявил о переговорах об исключении Huawei из "черного списка" в США
Лента новостейМолния