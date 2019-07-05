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РИА Новости
Истории.doc
Подкаст о людях, которые впечатляют, о событиях, которые потрясают, о грустном, удивительном, радостном и трагичном нашего времени.

Чипизация, киборгизация и нейроимпланты. Эпизод третий

Вчера, 14:00
191
Истории.doc
Чипизация, киборгизация и нейроимпланты. Эпизод третий
Вчера, 14:00
Технологии, меняющие тело человека, становятся стратегическим направлением сразу для многих отраслей. Намерения благие, и выгоды очевидны. Киборгизация, нейроимпланты, чипизация радикально улучшат качество хрупкого человеческого организма. Но мы можем не заметить, как превратимся в объекты манипуляций и станем условно подконтрольны
Стремление радикально изменить своё тело так, как владельцу кажется лучше, – норма. От занятия спортом и татуировок до пластических операций и биохакерских вмешательств. Если тело функционирует плохо, то сбоящий орган можно заменить на протез.
Изначально протезы скорее просто скрывали увечье и не давали почти никакой рабочей замены. Сегодня самые передовые модели по функционалу почти неотличимы от настоящих частей тела. И речь не только про конечности: существуют рабочие устройства, восстанавливающие слух, зрение, осязание и даже половую функцию.
Более того: в отдельных случаях протезы не просто возвращают человеку потерянные возможности, но и расширяют их за пределы того, что задумано природой и что доступно обычным людям. Глаз-камера, рука-инструмент, палец-флешка… Но как окружающие узнают, что чьё-то ухо записывает всё, что слышит, а в руку встроен пистолет? И когда станет нормой хотеть отказаться от части своего тела, чтобы заменить её на более прочный и функциональный протез?
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Эпизод подготовил Игорь Кривицкий
Монтаж Андрея Темнова
Голос эпизода Игорь Кривицкий
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