В Совфеде прокомментировали встречу Путина и Трампа в Осаке

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Полноформатная встреча лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа даёт надежду на существовании перспектив в налаживании отношений РФ-США, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Лидеры двух стран провели встречу на полях саммита G20 в японской Осаке. Как сообщил Белый дом, президенты обсудили Иран, Сирию, Венесуэлу и Украину, договорились продолжить переговоры по современной модели контроля над вооружениями, заявили, что улучшение отношений отвечает интересам обеих стран и всего мира.

Путин и Трамп за полтора часа (дольше запланированого) успели обсудить Иран, Сирию, Венесуэлу, Украину. Согласно сообщению Белого дома, президенты России и США заявили, что улучшение отношений в интересах обеих стран и всего мира. Ждем информации из Кремля pic.twitter.com/5p48RTwwcs — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) June 28, 2019

"То, что встреча состоялась, что был обсуждён столь широкий круг вопросов, говорит о том, что есть перспективы для улучшения отношений наших стран, что наши лидеры могут выслушать друг друга, обсудить и двигаться в решении этих вопросов дальше", - сказал он.

Он назвал позитивным сам факт встречи, которая продолжалась полтора часа.

"Хотя бы что-то сдвинулось с метровой точки. Лидеры крупнейших держав встречаются, обсуждают важнейшие вопросы. Это и неплохой сигнал для Европы", - подчеркнул Джабаров.