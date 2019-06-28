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РИА Новости
Саммит G20 в Осаке

В Совфеде прокомментировали встречу Путина и Трампа в Осаке

09:48
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВладимир Джабаров
Владимир Джабаров
© РИА Новости / Максим Блинов
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Владимир Джабаров. Архивное фото
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Полноформатная встреча лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа даёт надежду на существовании перспектив в налаживании отношений РФ-США, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Лидеры двух стран провели встречу на полях саммита G20 в японской Осаке. Как сообщил Белый дом, президенты обсудили Иран, Сирию, Венесуэлу и Украину, договорились продолжить переговоры по современной модели контроля над вооружениями, заявили, что улучшение отношений отвечает интересам обеих стран и всего мира.
"То, что встреча состоялась, что был обсуждён столь широкий круг вопросов, говорит о том, что есть перспективы для улучшения отношений наших стран, что наши лидеры могут выслушать друг друга, обсудить и двигаться в решении этих вопросов дальше", - сказал он.
Он назвал позитивным сам факт встречи, которая продолжалась полтора часа.
"Хотя бы что-то сдвинулось с метровой точки. Лидеры крупнейших держав встречаются, обсуждают важнейшие вопросы. Это и неплохой сигнал для Европы", - подчеркнул Джабаров.
При этом он не исключил, что эта встреча станет поводом в США для новых нападок на Трампа. "Можно ожидать, что демократы опять обвинят Трампа в предательстве национальных интересов, это старая песня", - сказал сенатор.
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