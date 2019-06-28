Си Цзиньпин: страны Персидского залива стоят на перекрестке мира и войны

ПЕКИН, 28 июн – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем заявил, что страны Персидского залива стоят на перекрестке мира и войны, говорится в заявлении МИД КНР по итогам встречи на полях саммита G20 в Осаке.

"В настоящее время международная обстановка крайне сложная и неустойчивая, ситуация в районе Персидского залива особенно чувствительная, (страны этого региона - ред.) стоят на перекрестке между миром и войной. Китай неизменно стоит на стороне мира и выступает против войны", - заявил Си Цзиньпин.

Он подчеркнул, что "все стороны должны сохранять сдержанность, укреплять диалог, интенсифицировать консультации, совместно защищать региональный мир и стабильность".

Генсек ООН в свою очередь отметил, что в настоящий момент международная ситуация переживает критический момент, "в сфере торговли и в обстановке в районе Персидского залива появилась напряженность, мир сталкивается с недостатком в поддержке мультилатерализма и соблюдении законов".