Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-28T08:39Z
https://ria.ru/20190628/1555998896.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155556/08/1555560821_0:35:2562:1476_1036x0_80_0_0_6864f50dfe92cdc24629a79741d18556.jpg
РИА Новости

Си Цзиньпин: страны Персидского залива стоят на перекрестке мира и войны

08:39
370
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк КНР Си Цзиньпин
КНР Си Цзиньпин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
ПЕКИН, 28 июн – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем заявил, что страны Персидского залива стоят на перекрестке мира и войны, говорится в заявлении МИД КНР по итогам встречи на полях саммита G20 в Осаке.
"В настоящее время международная обстановка крайне сложная и неустойчивая, ситуация в районе Персидского залива особенно чувствительная, (страны этого региона - ред.) стоят на перекрестке между миром и войной. Китай неизменно стоит на стороне мира и выступает против войны", - заявил Си Цзиньпин.
Он подчеркнул, что "все стороны должны сохранять сдержанность, укреплять диалог, интенсифицировать консультации, совместно защищать региональный мир и стабильность".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
26 июня, 13:28
Россия выступила за деэскалацию ситуации в районе Персидского залива
Генсек ООН в свою очередь отметил, что в настоящий момент международная ситуация переживает критический момент, "в сфере торговли и в обстановке в районе Персидского залива появилась напряженность, мир сталкивается с недостатком в поддержке мультилатерализма и соблюдении законов".
Он отметил, что в ООН высоко ценят роль, которую на протяжении долгого времени играет Китай в области поддержки организации, а также важный вклад Китая в продвижение урегулирования на Корейском полуострове и в борьбу с изменением климата.
Авианосец класса Nimitz Abraham Lincoln ВМС США в Аравийском море. 21 мая 2019
26 мая, 17:40
В Иране рассказали о "страхе" американских военных войти в Персидский залив
400000
Обсудить 0
Саммит G20 в ОсакеСи ЦзиньпинОсака (город)КитайВ мире
Рекомендуем
Во встрече Путина и Трампа участвуют дочь и зять президента США
РИА
Новости
Российский шерпа прокомментировала контакты Трампа и Си Цзиньпина в Осаке
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин
Орешкин прокомментировал итоги первого заседания "двадцатки" в Осаке
Журналисты отказывались уходить со встречи Путина и Трампа
Лента
новостей
Комплекс ПВО С-400 Триумф
Индия может начать расплачиваться за российское оружие в евро, сообщили СМИ
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
Трамп заявил, что в модель контроля над вооружениями нужно включить Китай
Заместитель начальника Экспертного управления Президента Российской Федерации Светлана Лукаш
Российский шерпа в G20 оценила шансы на принятие итоговой декларации
Владимир Джабаров
В Совфеде прокомментировали встречу Путина и Трампа в Осаке
Орешкин прокомментировал выступление Трампа на саммите G20
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трампом на полях саммита Группы двадцати в Осаке
В Белом доме рассказали подробности переговоров Путина и Трампа
Рабочий визит президента РФ В. Путина в Японию для участия в саммите Группы двадцати
Путин считает встречу с Трампом возможностью продолжить начатый диалог
Источник: Трамп уточнял темы переговоров с Путиным у своей делегации
Трамп назвал темы переговоров с Путиным
Рабочий визит президента РФ В. Путина в Японию для участия в саммите Группы двадцати
Путин считает, что ему есть о чем поговорить с Трампом
Актер Жерар Депардье
В Новосибирске разблокировали банковские счета Депардье
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:10Путин: Россия, Индия и Китай могли бы выступить за сохранение роли ВТО
11:10Минск оценил потери НПЗ в Мозыре от ЧП с "Дружбой" в 20 миллионов долларов
11:10Путин проводит встречу с Мэй на полях саммита G20
11:07Глава МИД Японии остался доволен условиями для журналистов, освещающих G20
11:05В Белоруссии прокомментировали договоренность о передаче пленных Киеву
11:04Российские космонавты выйдут в открытый космос второй раз за год
11:02Васильева призвала обновить воспитательные программы
11:00Турция нанесла удар по позициям в Сирии, сообщили СМИ
10:59Путин заявил о пользе формата Россия-Индия-Китай
10:59Джабаров оценил проект оборонного бюджета США
10:58Сотрудничество по линии Россия-Китай-Индия активизировалось, заявил Путин
10:57Трамп сравнил обстановку вокруг встречи с Путиным с церемонией "Оскара"
10:56В нескольких районах Иркутской области ожидается повышение уровня воды
10:53Водителя, разогнавшегося на Крымском мосту до 234 км/ч, штрафовали 30 раз
10:52С белорусского участка "Дружбы" вытеснили 705 тысяч тонн "грязной" нефти
10:51СК попросил отправить первого фигуранта дела "Рольфа" под домашний арест
10:47Экс-главе Марий Эл Маркелову стало плохо в суде
10:46Миллер: маршруты доставки газа в Европу из РФ наименее вредны для экологии
10:45Путин: Россия, Индия и Китай сообща работают на стратегическую стабильность
10:42В Госдуме раскритиковали американскую военную помощь Украине
Лента новостейМолния