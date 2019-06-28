Си Цзиньпин: БРИКС нужно повысить способность противостоять внешним угрозам

ПЕКИН, 28 июн - РИА Новости. Странам БРИКС необходимо повысить свои возможности по противостоянию внешним угрозам, заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин.

"Сталкиваясь со сложной обстановкой, страны БРИКС должны работать над укреплением своих стран, как следует заниматься своими вопросами, укреплять прочность развития и способность противостоять внешним угрозам", - заявил Си Цзиньпин на встрече лидеров стран БРИКС на полях саммита G20 в Осаке.

Китайский лидер также подчеркнул, что вместе с тем необходимо укреплять сотрудничество в рамках объединения, выстраивать отношения, основанные на взаимоуважении, справедливости и взаимовыгодном сотрудничестве, а также прилагать усилия для создания благоприятной международной среды.