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РИА Новости
Саммит G20 в Осаке

Си Цзиньпин: БРИКС нужно повысить способность противостоять внешним угрозам

06:43
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПредседатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
Председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
ПЕКИН, 28 июн - РИА Новости. Странам БРИКС необходимо повысить свои возможности по противостоянию внешним угрозам, заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин.
"Сталкиваясь со сложной обстановкой, страны БРИКС должны работать над укреплением своих стран, как следует заниматься своими вопросами, укреплять прочность развития и способность противостоять внешним угрозам", - заявил Си Цзиньпин на встрече лидеров стран БРИКС на полях саммита G20 в Осаке.
Китайский лидер также подчеркнул, что вместе с тем необходимо укреплять сотрудничество в рамках объединения, выстраивать отношения, основанные на взаимоуважении, справедливости и взаимовыгодном сотрудничестве, а также прилагать усилия для создания благоприятной международной среды.
Встреча лидеров БРИКС состоялась в пятницу перед открытием саммита G20. Наряду с главами России и Китая в ней участвовали лидеры Бразилии Жаир Болсонару, выступивший председателем встречи, ЮАР Сирил Рамафоса и Индии Нарендра Моди. Такие переговоры лидеров пятерки традиционно проходят в привязке к саммитам "двадцатки" каждый год.
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Саммит G20 в ОсакеБРИКССи ЦзиньпинБольшая двадцаткаКитайВ мире
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