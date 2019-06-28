Си Цзиньпин призвал БРИКС активизировать инновационное сотрудничество

ОСАКА (Япония), 28 июн – РИА Новости. Странам БРИКС необходимо повышать свою конкурентоспособность и принимать все более активное участие в глобальном инновационном сотрудничестве, заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин в ходе неформальной встречи лидеров стран БРИКС на полях саммита G20 в Осаке.

"Необходимо повысить конкурентоспособность стран БРИКС, принимать более активное участие в глобальном инновационном сотрудничестве, совместно продвигать взаимовыгодные инициативы, формировать открытую, справедливую и недискриминационную среду, добиваться того, чтобы предприятия всех развивающихся стран и формирующихся рынков принимали активное участие в развитии научно-технических инноваций и получали от этого пользу", - заявил китайский лидер.

По его словам, странам БРИКС следует углублять сотрудничество по самым различным направлениям, "благодаря нашим общим усилиям уже удалось добиться значительных успехов в сотрудничестве в области экономики, политики, безопасности и гуманитарных обменов".