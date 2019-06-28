Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-28T06:38Z
https://ria.ru/20190628/1555997086.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/151610/29/1516102992_0:92:2774:1652_1036x0_80_0_0_543c5f5c24e19518119286ac4e440c43.jpg
РИА Новости

Си Цзиньпин призвал БРИКС активизировать инновационное сотрудничество

06:38
248
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПредседатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
Председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
ОСАКА (Япония), 28 июн – РИА Новости. Странам БРИКС необходимо повышать свою конкурентоспособность и принимать все более активное участие в глобальном инновационном сотрудничестве, заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин в ходе неформальной встречи лидеров стран БРИКС на полях саммита G20 в Осаке.
"Необходимо повысить конкурентоспособность стран БРИКС, принимать более активное участие в глобальном инновационном сотрудничестве, совместно продвигать взаимовыгодные инициативы, формировать открытую, справедливую и недискриминационную среду, добиваться того, чтобы предприятия всех развивающихся стран и формирующихся рынков принимали активное участие в развитии научно-технических инноваций и получали от этого пользу", - заявил китайский лидер.
По его словам, странам БРИКС следует углублять сотрудничество по самым различным направлениям, "благодаря нашим общим усилиям уже удалось добиться значительных успехов в сотрудничестве в области экономики, политики, безопасности и гуманитарных обменов".
"Китай высоко ценит предложение бразильской стороны сделать инновационное сотрудничество ключевой областью взаимодействия стран БРИКС в этом году, это позволит нашим странам стимулировать инновационное сотрудничество и активизировать высококачественное развитие", - добавил он.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи лидеров БРИКС. Архивное фото
05:19
Путин призвал БРИКС совместно искать решения проблем в мировой торговле
300001
Обсудить 0
Саммит G20 в ОсакеБРИКССи ЦзиньпинБольшая двадцаткаКитайЭкономика
Рекомендуем
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве. 9 июня 2019
Порошенко заявил о первом шаге для признания Крыма российским в Европе
РИА
Новости
Сочи
Названы самые дешевые туры на море с вылетом в середине июля
Авиалайнер заходит на посадку в аэропорту Шереметьево
В Шереметьево аварийно сел самолет, летевший из Лондона в Нур-Султан
Роберт Дауни-младший
Роберт Дауни — младший хочет, чтобы "Мстители" превзошли "Аватар"
Лента
новостей
Пассажир разбившегося Ан-24 снял на видео момент крушения
Пассажир разбившегося в Бурятии Ан-24 снял на видео момент крушения
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на саммите Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
Путин и Трамп кратко побеседовали перед саммитом G20
Астероид над Землей
Ученые НАСА вычислили число жертв и размеры Тунгусского метеорита
Писатель и сатирик Михаил Задорнов
Бывшая жена Задорнова отсудила у Первого канала более трех миллионов рублей
Многофункциональные истребители пятого поколения Су-57
Минобороны заказало 76 истребителей Су-57
Шамсаил Саралиев
В Чечне оценили поступок депутата, представившегося в ПАСЕ Кадыровым
Ракетный комплекс Искандер-М. Архивное фото
Под Оренбургом "Искандеры" нанесли упреждающий удар по ТРК "противника"
Истребитель F-35А
Сенат принял законопроект, запрещающий передачу Турции F-35
Председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
Си Цзиньпин: БРИКС нужно повысить способность противостоять внешним угрозам
В Кемерово Станислава Тулеева оштрафовали за езду в пьяном виде
В Иркутской области из-за паводка перекрыли главную федеральную трассу
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:15В Ульяновской области в ДТП погибли трое полицейских
11:14В Испании подросток умер из-за сильной жары, сообщили СМИ
11:10Путин: Россия, Индия и Китай могли бы выступить за сохранение роли ВТО
11:10Минск оценил потери НПЗ в Мозыре от ЧП с "Дружбой" в 20 миллионов долларов
11:10Путин проводит встречу с Мэй на полях саммита G20
11:07Глава МИД Японии остался доволен условиями для журналистов, освещающих G20
11:05В Белоруссии прокомментировали договоренность о передаче пленных Киеву
11:04Российские космонавты выйдут в открытый космос второй раз за год
11:02Васильева призвала обновить воспитательные программы
11:00Турция нанесла удар по позициям в Сирии
10:59Путин заявил о пользе формата Россия-Индия-Китай
10:59Джабаров оценил проект оборонного бюджета США
10:58Сотрудничество по линии Россия-Китай-Индия активизировалось, заявил Путин
10:57Трамп сравнил обстановку вокруг встречи с Путиным с церемонией "Оскара"
10:56В нескольких районах Иркутской области ожидается повышение уровня воды
10:53Водителя, разогнавшегося на Крымском мосту до 234 км/ч, штрафовали 30 раз
10:52С белорусского участка "Дружбы" вытеснили 705 тысяч тонн "грязной" нефти
10:51СК попросил отправить первого фигуранта дела "Рольфа" под домашний арест
10:47Экс-главе Марий Эл Маркелову стало плохо в суде
10:46Миллер: маршруты доставки газа в Европу из РФ наименее вредны для экологии
Лента новостейМолния