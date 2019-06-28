Путин и Си Цзиньпин пообщались "на ногах" после встречи лидеров БРИКС

ОСАКА (Япония), 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин кратко пообщались "на ногах" после встречи лидеров стран БРИКС в японской Осаке, передает корреспондент РИА Новости.

Главы двух государств недолго побеседовали после встречи, в присутствии переводчика, и покинули зал вместе.

Встреча лидеров БРИКС состоялась в пятницу перед открытием саммита G20. Наряду с главами России и Китая в ней участвовали лидеры Бразилии Жаир Болсонару, выступивший председателем встречи, ЮАР Сирил Рамафоса и Индии Нарендра Моди. Такие переговоры лидеров пятерки традиционно проходят в привязке к саммитам "двадцатки" каждый год.