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РИА Новости

Путин и Си Цзиньпин пообщались "на ногах" после встречи лидеров БРИКС

05:55
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкРабочий визит президента РФ В. Путина в Японию для участия в саммите "Группы двадцати"
Рабочий визит президента РФ В. Путина в Японию для участия в саммите Группы двадцати
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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ОСАКА (Япония), 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин кратко пообщались "на ногах" после встречи лидеров стран БРИКС в японской Осаке, передает корреспондент РИА Новости.
Главы двух государств недолго побеседовали после встречи, в присутствии переводчика, и покинули зал вместе.
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Встреча лидеров БРИКС состоялась в пятницу перед открытием саммита G20. Наряду с главами России и Китая в ней участвовали лидеры Бразилии Жаир Болсонару, выступивший председателем встречи, ЮАР Сирил Рамафоса и Индии Нарендра Моди. Такие переговоры лидеров пятерки традиционно проходят в привязке к саммитам "двадцатки" каждый год.
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Саммит G20 в ОсакеБРИКССи ЦзиньпинБольшая двадцаткаВладимир ПутинКитайРоссияВ мире
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