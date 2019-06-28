Лидеры БРИКС собрались в Японии перед открытием саммита G20

ОСАКА (Япония), 28 июн - РИА Новости. Встреча лидеров стран БРИКС проходит в пятницу в японской Осаке перед официальным открытием саммита "Большой двадцатки".

В ней участвуют лидеры России Владимир Путин, Бразилии Жаир Болсонару, ЮАР Сирил Рамафоса, Китая Си Цзиньпин и Индии Нарендра Моди.

Такие переговоры глав пятерки традиционно проходят в привязке к саммитам G20 каждый год. На этот раз председателем встречи выступает Болсонару, поскольку Бразилия в 2019 году председательствует в объединении.

Как отмечал помощник российского лидера Юрий Ушаков, подобные встречи БРИКС на высшем уровне "позволяют скоординировать подходы пяти стран по наиболее важным международным проблемам, искать и предлагать мировому сообществу коллективные ответы на глобальные политические и экономические вызовы".

БРИКС – межгосударственное объединение, инициатором создания которого выступила в своё время Россия. Страны БРИКС, по словам Ушакова, совокупно создают около 30% мирового валового продукта (по паритету покупательной способности национальных валют) и составляют крупнейший в мире рынок: 42% жителей планеты - около 3 миллиардов человек.