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РИА Новости

Лидеры БРИКС собрались в Японии перед открытием саммита G20

04:58
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ОСАКА (Япония), 28 июн - РИА Новости. Встреча лидеров стран БРИКС проходит в пятницу в японской Осаке перед официальным открытием саммита "Большой двадцатки".
В ней участвуют лидеры России Владимир Путин, Бразилии Жаир Болсонару, ЮАР Сирил Рамафоса, Китая Си Цзиньпин и Индии Нарендра Моди.
Такие переговоры глав пятерки традиционно проходят в привязке к саммитам G20 каждый год. На этот раз председателем встречи выступает Болсонару, поскольку Бразилия в 2019 году председательствует в объединении.
Как отмечал помощник российского лидера Юрий Ушаков, подобные встречи БРИКС на высшем уровне "позволяют скоординировать подходы пяти стран по наиболее важным международным проблемам, искать и предлагать мировому сообществу коллективные ответы на глобальные политические и экономические вызовы".
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БРИКС – межгосударственное объединение, инициатором создания которого выступила в своё время Россия. Страны БРИКС, по словам Ушакова, совокупно создают около 30% мирового валового продукта (по паритету покупательной способности национальных валют) и составляют крупнейший в мире рынок: 42% жителей планеты - около 3 миллиардов человек.
Саммит стран "двадцатки" пройдет в японской Осаке 28-29 июня. Япония впервые станет хозяйкой форума. Помимо стран, входящих в "группу двадцати" - Аргентины, Австралии, Бразилии, Канады, Китая, Франции, Германии, Индии, Индонезии, Италии, Мексики, Южной Кореи, ЮАР, России, Саудовской Аравии, Турции, Великобритании, США, Евросоюза и Японии, в форуме примут участие Испания, Сингапур, Таиланд, Египет, Сенегал, Чили, Вьетнам, Нидерланды, а также такие международные организации как ООН, Всемирный банк, Международный валютный фонд, ВТО и другие.
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Саммит G20 в ОсакеЖаир БолсонаруСирил РамафосНарендра МодиБРИКССи ЦзиньпинБольшая двадцаткаВладимир ПутинКитайЮАРБразилияРоссияИндияВ мире
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