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РИА Новости
Туризм

Названы самые популярные у иностранных туристов российские регионы

04:31
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкИностранный турист фотографируется на фоне фонтанов Большого каскада в Государственном музее-заповеднике "Петергоф". Архивное фото
Иностранный турист фотографируется на фоне фонтанов Большого каскада в Государственном музее-заповеднике Петергоф. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край стали самыми популярными регионами у иностранцев весной 2019 года, говорится в исследовании картографического сервиса Maps.me, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
Рейтинг российских регионов, которыми интересовались иностранные туристы весной 2019 года, составлен на основе количества иностранных пользователей, загружавших карты регионов РФ в Maps.me с 1 марта по 31 мая 2019 года.
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"Как и зимой, весной туристов из зарубежья больше всего привлекали Москва и Санкт-Петербург (в рамках исследования объединены с Московской и Ленинградской областями), а также Краснодарский край, республика Адыгея и Ростовская область", - говорится в сообщении.
Иностранцы также интересовались Свердловской областью и республикой Татарстан – они занимают шестую и седьмую строчки рейтинга соответственно. Чуть популярнее стала Смоленская область – регион поднялся с девятого на восьмое место. Замкнули топ-10 Воронежская область и республика Башкирия.
"Челябинская область выпала из десятки самых привлекательных для иностранных туристов регионов. Вместе с ней во второй половине списка оказались новички рейтинга Ставропольский край, Тульская и Псковская области, а также Калининградская, Владимирская, Самарская, Тверская, Нижегородская и Новосибирская области", - говорится в исследовании.
При этом весной иностранцы потеряли интерес к двум сибирским регионам – Иркутской области и Красноярскому краю – а также к Ханты-Мансийскому автономному округу.
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