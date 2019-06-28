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РИА Новости

Исследование показало, как знание английского языка влияет на зарплату

03:39
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкКупюры номиналом 200 и 2000 рублей. Архивное фото
Купюры номиналом 200 и 2000 рублей. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Инженеры, свободно владеющие английским языком, зарабатывают на 12 процентов больше, чем те, кто на нем не говорит, следует из результатов исследования сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Так, зарплата инженеров, от которых не требуется знания английского, составляет в среднем 55-80 тысяч рублей, тогда как в компаниях, предполагающих владение языком на разговорном или свободном уровне, она возрастает до 60-90 тысяч, отмечают эксперты.
То же наблюдается и среди представителей других профессий. "Пиарщик, не владеющий английским, может рассчитывать на средний заработок 50-90 тысяч рублей, знание иностранного языка повышает зарплату до 60-100 тысяч руб. Средний зарплатный диапазон для клиентского менеджера без знания английского составляет 45—65 тысяч рублей, разговорный или свободный уровень английского повысит средний заработок до 50—80 тысяч рублей", — говорится в исследовании.
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По данным экспертов, вакансии для соискателей, свободно владеющих иностранным языком, бывают у трети компаний. Еще два процента работодателей заинтересованы в специалистах, владеющих двумя и более иностранными языками, три процента назвали знание иностранного языка преимуществом для трудоустройства в их компаниях, а чуть более четверти (26 процентов) заявили, что это будет преимуществом на некоторых позициях.
Более трети соискателей (36 процентов), свободно владеющих одним или несколькими иностранными языками, сталкивались при трудоустройстве с тестами на знание этих языков. Четверть опрошенных (25 процентов) постоянно использует иностранный язык в работе, еще 17 процентов — довольно часто, четверо из десяти — время от времени. При этом лишь 42 процента из тех, кто определил собственный уровень как свободное владение языком, считают свои навыки достаточными для работы в компании, где этот язык рабочий.
"Гендерные различия в применении знания иностранных языков, выявленные Superjob: женщины, владеющие иностранным, чаще используют его в работе на постоянной основе (28 против 23 процентов среди мужчин); зато мужчины более уверены в себе — 46 процентов из них считают, что их языковых навыков достаточно для работы в компании, где иностранный язык является рабочим (среди женщин таковых — 36 процентов)", — делают вывод эксперты.
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Молодежь в возрасте до 24 лет в силу небольшого жизненного и профессионального опыта реже сталкивается с языковым тестированием: 26 процентов против 40 среди соискателей от 45 лет. Старшее поколение свое языковые навыки оценивает наиболее оптимистично: каждый второй респондент старше 45 лет считает, что его уровень знания языка позволяет работать в иностранной компании, вести переговоры и деловую переписку.
"Чем выше уровень дохода, тем чаще респонденты сталкиваются с языковыми тестами: 43 процента среди россиян с зарплатой от 80 тысяч рублей против 30 среди респондентов с доходом менее 50 тысяч рублей. Постоянно применяют в работе знание иностранного языка 25 процентов опрошенных с зарплатой от 80 тысяч рублей и 20 процентов россиян с зарплатой до 30 тысяч рублей. Практически каждый второй респондент с высоким доходом (49 процентов) считает, что его уровень знания иностранного языка позволяет работать в иноязычной компании, среди опрошенных с зарплатой менее 30 тысяч рублей таковых лишь 26 процентов", — говорится в исследовании.
Среди россиян, владеющих иностранными языками на разговорном или свободном уровне, большинство знает английский. Второй по популярности — немецкий, третий — французский, за ними следуют испанский, итальянский и китайский.
Исследование проводилось с 1 по 31 мая в 225 населенных пунктов во всех федеральных округах, в нем участвовали 500 респондентов из числа менеджеров по персоналу и других представителей кадровых служб.
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