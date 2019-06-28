Межгосударственные отношения России и Республики Корея

Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Корея Мун Чжэ Ин во время встречи в Сингапуре. 14 ноября 2018

Республика Корея является одним из приоритетных партнеров России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Важную роль в развитии двустороннего сотрудничества играют регулярные контакты на высшем уровне.

Важнейшее значение имел официальный визит президента России Владимира Путина в Сеул в ноябре 2013 года, в ходе которого был подписан пакет документов о двустороннем сотрудничестве в различных областях.

7 июля 2017 года "на полях" саммита "Группы двадцати" в Гамбурге прошла первая встреча президента РФ Владимира Путина с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.

6-7 сентября 2017 года Мун Чжэ Ин Мун Чжэ Ин посетил Российскую Федерацию для участия в мероприятиях третьего Восточного экономического форума во Владивостоке, "на полях" которого состоялись переговоры на высшем уровне.

Глава Южной Кореи был приглашен в качестве главного гостя. По итогам визита был подписан пакет документов.

12 сентября президент России Владимир Путин президент России Владимир Путин встретился с премьер-министром Республики Корея Ли Нак Ёном "на полях" Восточного экономического форума. Обсуждались актуальные аспекты двустороннего сотрудничества, а также подходы к решению отдельных международных вопросов.

14 ноября 2018 года президент России Владимир Путин президент России Владимир Путин встретился с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином "на полях" Восточноазиатского саммита в Сингапуре.

Между Россией и Республикой Корея налажено плодотворное взаимодействие по линии правительств и Советов безопасности, осуществляются контакты на уровне внешнеполитических ведомств.

15 февраля 2019 года министр иностранных дел Сергей Ларов министр иностранных дел Сергей Ларов встретился с главой МИД Южной Кореи Кан Гён Хва "на полях" Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности.

16-17 июня 2019 года министр иностранных дел Республики Корея Кан Гён Хва министр иностранных дел Республики Корея Кан Гён Хва посетила Москву с рабочим визитом. Состоялись переговоры глав внешнеполитических ведомств двух стран.

Активно развивается межпарламентское взаимодействие . В октябре 2018 года председатель Совета Федерации Российской Федерации Валентина Матвиенко посетила Республику Корея. В ходе визита она была принята президентом страны Мун Чжэ Ином.

Председатель Совета Федерации и российские сенаторы также встретились с руководством Национального собрания Южной Кореи и представителями южнокорейского бизнеса и научных кругов.

28-29 мая 2019 года состоялся официальный визит председателя Национального собрания (парламента) Республики Корея Мун Хи Сана в Россию, в ходе которого прошло первое заседание Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Государственной думы РФ и Национального собрания Республики Корея.

Высокий уровень сотрудничества поддерживается по линии советов безопасности двух стран. 25 апреля 2019 года состоялась рабочая поездка секретаря Совета Безопасности Российской Федерации Николая Патрушева в Сеул. 25-26 марта 2019 года Москву в качестве спецпосланника президента Мун Чжэ Ина посетил второй заместитель начальника Управления национальной безопасности Южной Кореи Ким Хён Чжон.

Поддерживаются контакты на уровне министерств и ведомств двух стран.

Создана разветвленная договорно-правовая база двустороннего взаимодействия: заключено более 50 соглашений, охватывающих сферы торговли, инвестиций, рыболовства, военно-технического сотрудничества, мирного использования атомной энергии, культуры и другие. С 1 января 2014 года вступило в силу Соглашение о безвизовом пребывании граждан одного государства на территории другого в течение 60 дней для владельцев всех типов загранпаспортов.

Республика Корея занимает восьмое место в российском товарообороте среди стран дальнего зарубежья и второе – среди торговых партнеров в Азии.

Центральную роль в развитии двусторонних экономических связей играет Российско-Корейская совместная комиссия по экономическому и научно-техническому сотрудничеству, очередное заседание которой состоялось 7 июня 2018 года в Сеуле.

В 2017 году на Восточном экономическом форуме во Владивостоке президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин на Восточном экономическом форуме во Владивостоке президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин выступил с инициативой навести с Россией "девять мостов". Под "девятью мостами" подразумеваются газ, железные дороги, Северный морской путь, судостроение, создание рабочих мест, рыболовство и другие виды сотрудничества.

В июне 2018 года президенты двух стран президенты двух стран приняли совместное заявление о создании зоны свободной торговли между странами.

По данным ФТС РФ, в 2018 году товарооборот России с Республикой Корея составил 24,841 миллиарда долларов, увеличившись на 29,1% по сравнению с 2017 годом. Экспорт России в Южную Корею составил 17,832 миллиарда долларов, импорт – 7,009 миллиарда долларов.

По итогам января-апреля 2019 года объем внешней торговли России и Республики Корея составил 8,471 миллиарда долларов , в том числе российского экспорта – 5,833 миллиарда долларов и импорта – 2,637 миллиарда долларов.

В структуре российского экспорта более 80% приходится на минеральные продукты, также в числе экспортируемых товаров – продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, металлы и изделия из них, продукция химической промышленности, древесина и целлюлозно-бумажные изделия и др.

Российский импорт на более чем 60% представлен машинами, оборудованием и транспортными средствами. В структуре российского импорта также продукция химической промышленности, металлы и изделия из них, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье и др.

Корейские инвестиции в экономику России составляют 1,2 миллиарда долларов. На российском рынке представлено более 150 крупнейших компаний из Кореи, которые вкладывают капиталы в самые разные отрасли: в промышленность, производство продуктов питания и сельское хозяйство, гостиничный бизнес.

Энергетика является ключевой сферой двустороннего сотрудничества. В 2017 году корейские потребители получили 12,5 миллиона тонн нефти, около двух миллионов тонн сжиженного природного газа и 26 миллионов тонн угля.

Компании из Кореи содействуют освоению российских месторождений углеводородов в Арктике. Для транспортировки газа с предприятия "Ямал-СПГ" на корейских верфях строятся 15 танкеров-газовозов ледового класса, 10 из них проект уже получил.

Обсуждается возможность участия корейских партнеров в проекте по добыче и сжижению газа "Арктик СПГ-2".

Примерами успешного инвестиционного сотрудничества служат эффективно работающие автосборочное предприятие "Хёндэ Мотор" в Санкт-Петербурге, завод по производству бытовой техники "Самсунг Электроникс" в Калужской области, завод "Эл Джи Электроникс" в городе Рузе Московской области, гостинично-торговый комплекс "Лоттэ Групп" в Москве.

Приоритетным направлением экономического сотрудничества России и Республики Корея является реализация планов развития регионов Сибири и Дальнего Востока России. В частности, прорабатываются вопросы участия южнокорейских компаний в проектах, реализуемых на территориях опережающего развития России и в свободном порту Владивосток, а также подключение Республики Корея к взаимодействию в рамках Арктического совета, включая привлечение южнокорейских судоходных компаний к освоению Северного морского пути, а представителей бизнеса – к участию в развитии его инфраструктуры.

В области сельского хозяйства Южная Корея и Россия ведут переговоры о предложенном корейской стороной проекте строительства рыбоперерабатывающего и логистического комплекса во Владивостоке.

Поступательно развиваются российско-корейские гуманитарные контакты, в том числе в области образования. Ежегодно в Республике Корея по различным образовательным программам находится около 100 российских студентов, преподавателей и ученых. Граждане Южной Кореи обучаются в России как за счет средств федерального бюджета РФ, так и на условиях полной компенсации расходов.

Достигнута договоренность о проведении Года культурных обменов в 2020 году.

По данным Национальной организации туризма Южной Кореи, в 2018 году страну посетило более 302 тысяч туристов из России.

Самыми популярными для россиян направлениями в Южной Корее являются Сеул и Пусан, а также отдых на курортном острове Чечжу. Многие граждане РФ приезжают в Корею в качестве "медицинских туристов" – для получения различных услуг в сфере медицины. Россию, по данным Ассоциации туроператоров России, в 2018 году посетили более 300 тысяч туристов из Южной Кореи, что 44% больше, чем в 2017 году.