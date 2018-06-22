Россия и Южная Корея подписали заявление о зоне свободной торговли

Владимир Путин во время беседы с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином. 22 июня 2018

Владимир Путин во время беседы с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином. 22 июня 2018

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Президенты России и Южной Кореи Владимир Путин и Мун Чжэ Ин по итогам переговоров в Москве приняли совместное заявление о создании зоны свободной торговли между странами.

Кроме того, стороны подписали ряд других двусторонних документов, в том числе в области энергетики, межрегионального сотрудничества и информационно-коммуникационных технологий.