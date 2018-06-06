Трутнев допустил, что Южная Корея и Россия обсудят сотрудничество с КНДР

ВЛАДИВОСТОК, 6 июн – РИА Новости. Вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев не исключил, что вопросы сотрудничества с КНДР будут обсуждаться 7 июня в Сеуле на заседании межправкомиссии Южной Кореи и России.

"Я являюсь сопредседателем российско-южнокорейской межправкомиссии с российской стороны. У нас будет плановое заседание комиссии. Обычно мы затрагиваем вопросы сотрудничества с Северной Кореей, в трехсторонних проектах. Учитывая, что сейчас обстановка как-то изменяется в лучшую сторону, думаю, что это еще в большей степени будет обсуждаться. Но до заседания комиссии я ничего не скажу. Это мы будем обсуждать с моим коллегой со стороны Республики Корея", — сообщил РИА Новости Трутнев.