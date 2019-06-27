Китай и Япония договорились укреплять отношения в сфере безопасности

ПЕКИН, 27 июн – РИА Новости. Лидеры КНР и Японии Си Цзиньпин и Синдзо Абэ в ходе встречи в четверг согласились укреплять взаимное доверие и двустороннее сотрудничество в сфере безопасности, а также сохранять приверженность мирному пути развития, говорится в распространенном китайской стороной заявлении по итогам переговоров в Осаке.

"Лидеры двух стран подтвердили, что Китай и Япония будут твердо придерживаться мирного пути развития и совместно работать как партнеры ради мирного развития. Сторонам следует наращивать обмены и сотрудничество в сфере безопасности, активно продвигать формирование конструктивных двусторонних отношений в области безопасности, шаг за шагом укреплять стратегическое взаимное доверие", - говорится в заявлении.

Отмечается, что "лидеры двух стран согласились укреплять двусторонний диалог в области дипломатии и безопасности".