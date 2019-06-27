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РИА Новости

Китай и Япония договорились укреплять отношения в сфере безопасности

Вчера, 18:45
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПремьер-министр Японии Синдзо Абэ и председатель КНР Си Цзиньпин
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и председатель КНР Си Цзиньпин
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
ПЕКИН, 27 июн – РИА Новости. Лидеры КНР и Японии Си Цзиньпин и Синдзо Абэ в ходе встречи в четверг согласились укреплять взаимное доверие и двустороннее сотрудничество в сфере безопасности, а также сохранять приверженность мирному пути развития, говорится в распространенном китайской стороной заявлении по итогам переговоров в Осаке.
"Лидеры двух стран подтвердили, что Китай и Япония будут твердо придерживаться мирного пути развития и совместно работать как партнеры ради мирного развития. Сторонам следует наращивать обмены и сотрудничество в сфере безопасности, активно продвигать формирование конструктивных двусторонних отношений в области безопасности, шаг за шагом укреплять стратегическое взаимное доверие", - говорится в заявлении.
Отмечается, что "лидеры двух стран согласились укреплять двусторонний диалог в области дипломатии и безопасности".
Си Цзиньпин 27-29 июня находится в японской Осаке, где пройдет саммит лидеров стран G20.
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Саммит G20 в ОсакеСиндзо АбэСи ЦзиньпинБольшая двадцаткаКитайЯпонияВ мире
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