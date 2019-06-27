Зеленский призвал Путина освободить украинских моряков

и рейдовый буксир "Яны Капу" ВМС Украины, задержанные пограничной службой РФ за нарушение государственной границы России, в порту Керчи

КИЕВ, 27 июн — РИА Новости. Украинский президент Владимир Зеленский обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с призывом освободить украинских моряков.

"У нас у всех есть дети, верните детей родителям", — сказал на русском языке глава государства. Трансляцию вели украинские телеканалы.

Зеленский подчеркнул, что глава МИД Павел Климкин ответил на ноту России по морякам без согласования с президентом. Он потребовал от министра объяснений. Кроме того, Зеленский признался, что узнает о действиях МИД из интернета.

Как позже сообщило издание "Украинская правда" , Климкин заявил , что его ведомство имеет полномочия не согласовывать свои ответы с президентом. По словам министра, украинская нота фиксирует международно-правовую позицию Украины и не содержит "никаких политических моментов".

Во вторник Москва направила ноты в Международный трибунал по морскому праву и в посольство Украины. В документах отмечалось, что уголовный процесс в отношении 24 арестованных моряков еще не закончен, но Россия готова пойти навстречу Украине "в рамках уголовно-процессуального законодательства".

В ответ на это Климкин потребовал, чтобы Москва немедленно и безусловно выполнила решение Международного трибунала и освободила всех задержанных.

В российском МИД заявили, что отказ обсуждать освобождение сограждан — это парадокс. Киевским властям нужны не сами задержанные моряки, а только шум вокруг этой ситуации, написала представитель МИД Мария Захарова в Facebook

Инцидент в Керченском проливе

В ноябре прошлого года три украинских военных корабля нарушили российскую границу и в течении нескольких часов совершали опасные маневры, не реагируя на законные требования российских властей.

Пограничники задержали нарушителей. На борту кораблей были 24 военных, в том числе двое сотрудников СБУ. Суд врестовал их и обвинил в нарушении границы.

Владимир Путин оценил действия киевских властей как провокацию накануне выборов президента Украины.