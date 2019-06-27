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РИА Новости

Зеленский призвал Путина освободить украинских моряков

Вчера, 16:34
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© РИА Новости / Пресс-служба пограничного управления ФСБ РФ по Республике Крым / Перейти в фотобанки рейдовый буксир "Яны Капу" ВМС Украины, задержанные пограничной службой РФ за нарушение государственной границы России, в порту Керчи
и рейдовый буксир Яны Капу ВМС Украины, задержанные пограничной службой РФ за нарушение государственной границы России, в порту Керчи
© РИА Новости / Пресс-служба пограничного управления ФСБ РФ по Республике Крым
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КИЕВ, 27 июн — РИА Новости. Украинский президент Владимир Зеленский обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с призывом освободить украинских моряков.

"У нас у всех есть дети, верните детей родителям", — сказал на русском языке глава государства. Трансляцию вели украинские телеканалы.

Зеленский подчеркнул, что глава МИД Павел Климкин ответил на ноту России по морякам без согласования с президентом. Он потребовал от министра объяснений. Кроме того, Зеленский признался, что узнает о действиях МИД из интернета.
Как позже сообщило издание "Украинская правда", Климкин заявил, что его ведомство имеет полномочия не согласовывать свои ответы с президентом. По словам министра, украинская нота фиксирует международно-правовую позицию Украины и не содержит "никаких политических моментов".
Задержанные украинские моряки в Лефортовском суде Москвы. 17 апреля 2019
Вчера, 15:51
"Ждем нового министра". Почему в Киеве не хотят решать проблему моряковУкраина в принципе отказалась обсуждать с Россией вопрос о возвращении задержанных в Керченском проливе моряков, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Украинский аналитик Александр Охрименко в эфире радио Sputnik разъяснил реакцию Киева.
Во вторник Москва направила ноты в Международный трибунал по морскому праву и в посольство Украины. В документах отмечалось, что уголовный процесс в отношении 24 арестованных моряков еще не закончен, но Россия готова пойти навстречу Украине "в рамках уголовно-процессуального законодательства".
В ответ на это Климкин потребовал, чтобы Москва немедленно и безусловно выполнила решение Международного трибунала и освободила всех задержанных.
В российском МИД заявили, что отказ обсуждать освобождение сограждан — это парадокс. Киевским властям нужны не сами задержанные моряки, а только шум вокруг этой ситуации, написала представитель МИД Мария Захарова в Facebook.

Инцидент в Керченском проливе

В ноябре прошлого года три украинских военных корабля нарушили российскую границу и в течении нескольких часов совершали опасные маневры, не реагируя на законные требования российских властей.
Пограничники задержали нарушителей. На борту кораблей были 24 военных, в том числе двое сотрудников СБУ. Суд врестовал их и обвинил в нарушении границы.
Владимир Путин оценил действия киевских властей как провокацию накануне выборов президента Украины.
В начале апреля постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что альянс намерен принять "пакет мер" по Черному морю, чтобы "гарантировать безопасный проход украинских кораблей через Керченский пролив". Москва раскритиковала такое решение.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Вчера, 09:51
"Лучше бы извинились". Эксперт о заявлении Климкина по задержанным морякамУкраина отказывается рассматривать предложения РФ по освобождению моряков, задержанных в Керченском проливе, заявил глава украинского МИД Павел Климкин. Киев понимает свою неправоту, но не хочет ее признать, отметил в эфире радио Sputnik капитан 1 ранга запаса Василий Дандыкин.
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Нарушение российской границы кораблями ВМС УкраиныРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийВладимир ПутинВ мире
Популярные комментарии
Пошел на фиг......
27 июня, 16:35
Арсений Понфиленко
172610012
Пусть сначала Минские соглашения выполнит.
27 июня, 16:37
Monteo Garret
16742009
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