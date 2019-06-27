Киев отказался обсуждать вопрос об освобождении моряков, заявила Захарова

Задержанные украинские моряки Василий Сорока, Андрей Артеменко, Олег Мельничук и Андрей Эйдер в Московском городском суде. Архивное фото

Задержанные украинские моряки Василий Сорока, Андрей Артеменко, Олег Мельничук и Андрей Эйдер в Московском городском суде

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Украина не стала обсуждать с Россией вопрос возвращения задержанных в Керченском проливе моряков, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Она подчеркнула, что Москва пошла на беспрецедентный шаг, предложив Киеву возможности освобождения людей.

"Украина отказалась не только от этого предложения, она отказалась даже в принципе обсуждать этот вопрос. Вот в чем парадокс", — сказала дипломат в программе "60 минут" на телеканале " Россия 1 ".

Захарова отметила, что в случае согласия к работе подключились бы юристы, которые нашли бы нужные формулировки для разрешения проблемы.

Но киевским властям нужны не сами задержанные моряки, а только шум вокруг этой ситуации, добавила представитель МИД в Facebook

Попытки освободить украинцев

Двадцать пятого июня МИД России направил ноты в Международный трибунал по морскому праву и в посольство Украины. В них подчеркивалось, что уголовный процесс в отношении 24 украинских моряков продолжается, но Москва готова пойти навстречу "в рамках уголовно-процессуального законодательства".

В ответ на это глава МИД Украины Павел Климкин потребовал, чтобы Россия немедленно и безусловно выполнила решение Международного трибунала и освободила всех задержанных.

Днем ранее в Киеве сообщили, что Москва запросила письменные гарантии того, что Украина продолжит уголовное преследование моряков.

Инцидент в Керченском проливе

В ноябре 2018 года три корабля ВМС Украины нарушили госграницу России и на протяжении нескольких часов совершали опасные маневры, не реагируя на законные требования российских властей.

Пограничники задержали нарушителей. На борту кораблей были 24 военных, в том числе двое сотрудников СБУ. Суд заключил всех под стражу по обвинению в нарушении границы.

Владимир Путин оценил действия украинских властей как провокацию в преддверии выборов президента.