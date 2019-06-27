Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-27T13:56Z
https://ria.ru/20190627/1555969583.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155111/96/1551119657_144:0:2809:1499_1036x0_80_0_0_de15067d541ae6ba3e446ecc95684719.jpg
РИА Новости

Киев отказался обсуждать вопрос об освобождении моряков, заявила Захарова

Вчера, 13:22
25830
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЗадержанные украинские моряки Василий Сорока, Андрей Артеменко, Олег Мельничук и Андрей Эйдер в Московском городском суде
Задержанные украинские моряки Василий Сорока, Андрей Артеменко, Олег Мельничук и Андрей Эйдер в Московском городском суде
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Задержанные украинские моряки Василий Сорока, Андрей Артеменко, Олег Мельничук и Андрей Эйдер в Московском городском суде. Архивное фото
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Украина не стала обсуждать с Россией вопрос возвращения задержанных в Керченском проливе моряков, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Она подчеркнула, что Москва пошла на беспрецедентный шаг, предложив Киеву возможности освобождения людей.

"Украина отказалась не только от этого предложения, она отказалась даже в принципе обсуждать этот вопрос. Вот в чем парадокс", — сказала дипломат в программе "60 минут" на телеканале "Россия 1".

Захарова отметила, что в случае согласия к работе подключились бы юристы, которые нашли бы нужные формулировки для разрешения проблемы.
Но киевским властям нужны не сами задержанные моряки, а только шум вокруг этой ситуации, добавила представитель МИД в Facebook.
Работа береговой охраны Пограничной службы ФСБ РФ в Керченском проливе.
14 июня, 08:09
В Госдуме напомнили Киеву об условиях прохода через Керченский пролив

Попытки освободить украинцев

Двадцать пятого июня МИД России направил ноты в Международный трибунал по морскому праву и в посольство Украины. В них подчеркивалось, что уголовный процесс в отношении 24 украинских моряков продолжается, но Москва готова пойти навстречу "в рамках уголовно-процессуального законодательства".
В ответ на это глава МИД Украины Павел Климкин потребовал, чтобы Россия немедленно и безусловно выполнила решение Международного трибунала и освободила всех задержанных.
Днем ранее в Киеве сообщили, что Москва запросила письменные гарантии того, что Украина продолжит уголовное преследование моряков.
и рейдовый буксир Яны Капу ВМС Украины, задержанные пограничной службой РФ за нарушение государственной границы России, в порту Керчи
13 июня, 17:23
В Сети высмеяли отказ Украины послать корабли в Керченский пролив

Инцидент в Керченском проливе

В ноябре 2018 года три корабля ВМС Украины нарушили госграницу России и на протяжении нескольких часов совершали опасные маневры, не реагируя на законные требования российских властей.
Пограничники задержали нарушителей. На борту кораблей были 24 военных, в том числе двое сотрудников СБУ. Суд заключил всех под стражу по обвинению в нарушении границы.
Владимир Путин оценил действия украинских властей как провокацию в преддверии выборов президента.
В начале апреля постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что альянс намерен принять "пакет мер" по Черному морю, чтобы "гарантировать безопасный проход украинских кораблей через Керченский пролив". Москва раскритиковала такое решение.
Малый бронированный артиллерийский катер Никополь и рейдовый буксир Яны Капу ВМС Украины, задержанные пограничной службой РФ за нарушение государственной границы России, в порту Керчи
24 мая, 15:36
Новый глава Генштаба ВСУ: посылать моряков в Керченский пролив было нельзя
92222631125
Обсудить 37
Нарушение российской границы кораблями ВМС УкраиныМИД РФКиевВ мире
Популярные комментарии
Не надо ничего предлагать. Что за чёс такой у нашего руководства? Они нарушили законы и должны быть осуждены!!!!! МИД уже достал своими виляниями. Нас Украина грязью обливает везде, а мы с ними пытаемся договариваться. Глупые инициативы!!! Правительство с какого то перепуга в тихую сняло запрет на поставки ряда товаров из Украины. Это что за виляния? Или кто то на этом зарабатывает из руководителей? Помогаете Медведчуку с Бойуо за счёт россиян?
27 июня, 14:03
Арсений Понфиленко
58010013
Какая еще передача украине кораблей??? Это орудия преступления и должны быть по закону конфискованы! Укры захватили в нейтральных водах рыбаков наших и не собираются судно возвращать, а мы что???!!!
27 июня, 13:41
Мадуро Петрович-XXII
6010004
Рекомендуем
Заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)
Литва и Грузия отказались поддерживать демарш Украины в ПАСЕ
РИА
Новости
СМИ: россиянка рассказала о причинах выселения украинцев из отеля в Греции
Летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы
Диверсия Кремля в ПАСЕ: "Вы капитулировали перед Путиным"
и рейдовый буксир Яны Капу ВМС Украины, задержанные пограничной службой РФ за нарушение государственной границы России, в порту Керчи
Зеленский призвал Путина освободить украинских моряков
Лента
новостей
Туристы фотографируют поселок городского типа Степанцминда (Казбеги) в Грузии
Нацбанк Грузии подсчитал ущерб от потери российских туристов
Британский истребитель Typhoon
Британских читателей удивил перехват российских самолетов над Балтикой
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Климкин не согласился с предложением России о судьбе украинских моряков
Снова стало плохо: Меркель почувствовала недомогание на официально встрече
Меркель снова стало плохо на официальной встрече
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время заявления для прессы в Администрации президента Украины в Киеве
Климкин ответил на претензии Зеленского
Испытание новой баллистической ракеты Сармат
Стали известны характеристики баллистической ракеты "Сармат"
Летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы
Комитет ПАСЕ по мониторингу выдвинул условия возвращения России полномочий
Монумент Независимости Украины в Киеве
Пользователи Сети предложили новые места для столицы Украины
Памятник основателям Киева на площади Независимости в Киеве
Пушков прокомментировал идею перенести столицу Украины
Президент РФ Владимир Путин на полях саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге. 8 июля 2017
Курилы и куры. Чем важна для России предстоящая "Двадцатка"
Мужчина читает ежедневную газету на улице Тегерана после заявления президента США Дональда Трампа о политике США относительно Ирана
Если завтра война: что сулит России конфликт Ирана и США
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:13Мэр Нью-Йорка процитировал перед бастующими рабочими слова Че Гевары
03:00Путин прибыл в Японию на саммит G20
02:55Глава МИД ОАЭ осудил нападение на посольство Бахрейна в Ираке
02:52В Ираке задержали 45 протестующих возле посольства Бахрейна, сообщают СМИ
02:46В Мексике задержали автобус с десятками мигрантов
02:45На Кубе легализовали независимое кинопроизводство
02:39Вторую партию косаток из "китовой тюрьмы" начнут выпускать через две недели
02:36В Канаде с начала года обнаружили останки шести редких китов
02:33Ученые объяснили, почему косаткам не понадобилась адаптация перед выпуском
02:26Британский актер Генри Кавилл сыграет Шерлока Холмса
02:20Выпущенные из "китовой тюрьмы" косатки движутся к Шантарским островам
02:14Сенат США опубликует отчет по собственному "российскому расследованию"
01:51На фестивале в Гластонбери установили 140-тонный огнедышащий кран
01:50Министр обороны Латвии нашел на карте Европы новый "Западный Берлин"
01:46Россия и Китай отказываются от расчетов в долларах, пишут СМИ
01:39Во Франции вызвали в суд экс-кандидата в президенты, пишут СМИ
01:32Гройсман заявил, что ему удалось избежать повышения пенсионного возраста
01:28В НАТО подсчитали частоту перехватов российских самолетов
01:20Главный дизайнер Apple решил покинуть компанию
01:15В Сирии сообщили о минометном обстреле со стороны турецкой армии
Лента новостейМолния